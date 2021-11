Totti e De Rossi difendono Mourinho: “Speriamo non si stufi”

di Mario Piccirillo

Totti e De Rossi per Mourinho. I grandi capitani dell’ultima Roma tornano sulla crisi giallorossa e si spendono per il tecnico portoghese. Che per De Rossi “è uno dei più forti allenatori in circolazione”. E il rischio che corre la Roma e di “farlo stufare”: “Al di là del fatto estetico, lo Special One è uno dei cinque-sei più forti di sempre. Io ho la Roma nel cuore ma è meglio vederla da fuori adesso, non vorrei mettermi nei panni di Mourinho”.

Totti: “Critiche fuori luogo”

Per Totti le critiche a Mourinho sono fuori luogo: “Se stiamo qua e dire che Mourinho è il problema della Roma vuol dire che abbiamo sbagliato tutto. E’ l’allenatore che ha vinto più di tutti gli allenatori della Serie A. Chapeaux, bisogna puntare su di lui perché è un grande tecnico e motivatore, un allenatore a 360 gradi. Sa come gestire il gruppo, sa quello che dire e quello che fare e punto sempre su questi personaggi. La società e i tifosi devono stare vicino a lui”.