Harry Potter, vent’anni fa il debutto della ‘magica’ saga dei record che fa ancora sognare

Sono passati venti lunghi anni da quando il mondo di Hogwarts, creato dalla penna di J.K. Rowling, ha preso vita al cinema con il memorabile Harry Potter e la Pietra Filosofale, il primo degli otto film della ‘magica’ saga dei record.

Prima di innamorarci dei film, ci siamo appassionati ai libri. Abbiamo consumato quelle pagine, le abbiamo lette, rilette e lette ancora una volta. Abbiamo sognato grazie a quei racconti, la nostra immaginazione ha proiettato davanti i nostri occhi le vicende del “Bambino che è Sopravvissuto” (interpretato nei film da Daniel Radcliffe) con gli occhiali, una cicatrice a forma di saetta sulla fronte e dei suoi due amici: Ron Weasley (nei film interpretato da Rupert Grint) e Hermione Granger (Emma Watson) mentre leggevamo curiosi quei libri.

La magia è continuata con la trasposizione cinematografica. Iconica e importante ancora oggi. Una saga che ha scritto pagine e pagine della storia del cinema e fa parte della nostra cultura pop e dell’immaginario del pubblico di tutte le età. Impossibile staccarci da questo franchise, saremmo capaci di vedere quei film in loop senza mai premere stop. Dentro c’è di tutto: il fantasy si fa portatore di amore, morte, amicizia, curiosità, destino, libertà, dramma, crescita personale e racconti di formazione. E sono proprio tutti questi elementi che lo rendono al tempo stesso così surreale ma così vicino alla nostra realtà. Non si può negare: questo progetto ha il potere di unire tutti e crediamo che ci accompagnerà fino alla vecchiaia senza mai stancarci. Sì, perché quando parte il rewatch della saga, su Canale 5 o al cinema per esempio, è come se fosse la prima volta. Incredibile, vero? Eppure è così. È sorprendente come questi libri e questi film siano così radicati nella nostra vita.

Tutto parte da Harry Potter: un ragazzo che scopre di essere un mago dopo aver vissuto per dieci anni con i parenti Dursley, che lo maltrattavano (lo facevano dormire in un sottoscala). I suoi genitori sono stati uccisi da Lord Voldemort quando aveva solo un anno: Harry è sopravvissuto grazie al sacrificio della madre riportando solo una cicatrice a forma di saetta. Ron Weasley è il migliore amico di Harry. Hermione Granger è una giovane strega nata da genitori babbani, intelligentissima e brillante. Stringe amicizia con Harry e Ron: i tre diventano inseparabili nella scuola di Hogwarts. Il resto è pura magia, ma anche storia!

HARRY POTTER, LA SAGA ‘MAGICA DEI RECORD

I libri venduti nel mondo sono 500 milioni, tradotti in 80 lingue, 12.5 milioni solo in Italia (Salani editore è stata la prima, nel 1997, a investire nella saga della Rowling con grandissimo fiuto). Gli 8 film hanno incassato 9 miliardi di dollari nel mondo, 160 milioni di euro solo in Italia con 26 milioni di presenze. I film sono trasmessi in 166 paesi e in 25 lingue. È il franchise più amata ovunque, può contare su un fanclub che conta oltre 37 milioni di membri e continua quotidianamente ad accogliere generazioni di nuovi fan. E non solo, esistono giochi per console, 4 parchi a tema nel mondo, 2 tour dedicati a Londra e Hollywood e una quantità infinita di merchandising.

HARRY POTTER TORNA AL CINEMA

Per chi ancora non avesse mai visto Harry Potter o per chi non ne ha mai abbastanza, Harry Potter e la Pietra Filosofale verrà proiettato nuovamente in sala dal 9 al 12 dicembre.