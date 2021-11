Lindsay Lohan si sposa, l’annuncio sui social

My love. My life. My family. My future (Il mio amore. La mia vita. La mia famiglia. Il mio futuro). Con queste parole Lindsay Lohan ha annunciato il matrimonio con Bader Shammas. Ad accompagnare la dichiarazione d’amore alcuni scatti della coppia e del diamante che lui le ha regalato per la proposta.

Dopo tanti anni di vita fatta di eccessi, l’attrice sembra aver ritrovato finalmente un equilibrio grazie all’amore. Lindsay ha debuttato come modella nel mondo dello spettacolo a soli 3 anni. Successivamente la sua carriera ha proseguito nel mondo del cinema. Nel 1998, all’età di 12 anni, ha recitato in Genitori in trappola.

Inoltre, Lohan è attualmente sul set di una commedia romantica natalizia, ancora senza titolo, che debutterà su Netflix nel 2022 e che vede nei come protagonista al suo fianco Chord Overstrett (Sam Evans di Glee).