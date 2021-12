‘GVESVS’, fuori il nuovo album di Gué: la tracklist

È da oggi disponibile in tutti gli store GVESVS, il nuovo album di Gué.

Il disco arriva dopo l’enorme successo di pubblico e critica per Fastlife 4, il mixtape con dj Harsh uscito appena sei mesi fa.

Il titolo dell’album GVESVS, riferimento non solo all’impatto quasi messianico che il rapper ha avuto sulla scena hip hop italiana, è anche a un dato biografico: Gué è infatti nato il 25 dicembre.

Sono ancora disponibili su Ticketone i biglietti per le due date estive annunciate per il 2022 (24 giugno al Carroponte di Milano e 25 giugno al Rock in Roma), mentre sono andate subito sold out le prevendite per il concerto-evento del 20.12.2021 al Fabrique di Milano.

GVESVS – TRACKLIST

1) LA G LA U LA E pt.2

2) GANGSTER OF LOVE (ft. Rick Ross)

3) PIANGO SULLA LAMBO (ft. Rose villain)

4) Blitz (ft. Geolier)

5) Daytona (ft. Marracash)

6) Veleno

7) Nessuno (ft. Coez)

8) Futura Ex (ft. Ernia)

9) Cose non sane (interlude)

10) Senza Sogni (ft. Elisa)

11) Lunedì blu (ft. Salmo)

12) Sponsor (ft. Duchavelli)

13) Nicolas Cage (ft. Jadakiss)

14) Domai (ft. Ketama126)

15) Fredda, triste, pericolosa (ft. Franco126)

16) Too old to die