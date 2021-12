Momento pieno di emozioni al Grande Fratello Vip 6 per Davide Silvestri. L’attore ha ricevuto una bellissima sorpresa, tanto attesa e inaspettata: un video messaggio da parte del cugino Kekko Silvestre, il cantante dei Modà.

Per il gieffino si è trattato di un momento molto toccante, in cui non ha nascosto le lacrime per le parole ricevute.

“Quando c’era il momento di bisogno mi ha salvato la vita”, ha raccontato Davide parlando con Alfonso Signorini di un suo momento difficile. “Mi vedeva triste, non sapeva come aiutarmi”. Fino a quando l’assistente di Kekko ha deciso di ritirarsi e il cantante ha chiesto a Davide di lavorare per lui.

“Tu mi hai detto che ti ho salvato la vita, ma anche tu hai salvato la mia”, spiega nella clip Kekko, incoraggiando il cugino a mettercela tutta nel suo percorso nella casa.

