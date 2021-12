Ho fatto forse il test clearblue troppo presto?…

Buonasera,

ho 33 anni e un ciclo regolare di 28 giorni. Ho avuto l’ultimo ciclo con inizio 20 novembre terminato il 24. Il 6 dicembre ho avuto un rapporto completo. Ho eseguito oggi, in data 14 dicembre un test clearblue con esito negativo ma sono diversi giorni che avverto crampetti a livello del basso ventre che non avevo mai avuto. Ho fatto forse il test troppo presto? Perché sulla scatola c’è scritto che può essere effettuato anticipatamente rispetto all’inizio del ciclo che dovrebbe arrivare il 18. Ho ancora possibilità di avere una gravidanza in corso? Grazie se mi risponderete!

Anonima, 33 anni

Cara Anonima,

il test di gravidanza va effettuato dopo 12-14 giorni dopo il rapporto, ovvero il tempo che occorre affinché l’ovulo fecondato risalga le tube di Falloppio e si impianti sull’endometrio, solo allora il corpo inizierà a rilasciare l’ormone della gravidanza. Oppure si consiglia di effettuare il test dal primo giorno di ritardo del ciclo, in modo da essere sicuri che il test sia davvero attendibile. Nel caso di test di gravidanza con rilevazione digitale precoce, si può effettuare a partire da 6 giorni prima del ritardo delle mestruazioni.

Se hai usato un test precoce potrebbe essere attendibile perchè tecnicamente rientreresti nel periodo giusto qualora il ciclo fosse previsto il 18.

I crampi che avverti potrebbero essere legati alla fase premestruale, non è detto che tutti i cicli siano uguali. L’assetto ormonale può subire diverse oscillazioni e lo stress è uno dei principali fattori. Potrebbe anche essere legato magari ad un colon irritabile. In una consulenza online è difficile fare diagnosi assolute perchè non abbiamo strumenti di approfondimento diagnostico.

Se dovessero persistere dei ritardi, puoi ripetere il test o confrontarti con il tuo ginecologo di fiducia.

Per il futuro, a meno che non cercate una gravidanza, vi consigliamo di utilizzare dei metodi contraccettivi che vi facciano vivere l’intimità con maggiore sicurezza.

Un caro saluto!