A mezzanotte play! Ecco la nuova musica fuori oggi (17 dicembre)

Giovedì significa solo una cosa: a mezzanotte escono tutti i singoli e gli album. Dagli inediti di Ariete, Giusy Ferreri e Fulminacci al disco live di Venerus.

I singoli

Dopo aver partecipato alla 71esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Santa Marinella” e aver pubblicato il suo secondo album “Tante Care Cose”, Fulminacci pubblica “Brutte compagnie” (Maciste Dischi/Artist First). A proposito del singolo, il cantautore commenta: “Quando ho scritto questo brano ero da solo ma non ci volevo stare. Ho deciso di raccontare una stagione della mia vita con la grinta di un bambino e poco riverbero sulle voci. È un viaggio domestico alla scoperta di cose che già sapevo. Ma mi andava tantissimo di farlo”.

Giusy Ferreri è pronta a iniziare un nuovo capitolo musicale con “Gli Oasis di una volta” (canzone scritta da Piero Romitelli, Gaetano Curreri, Mario Fanizzi, Gerardo Pulli e Giusy Ferreri), una ballad che evidenzia il lato più profondo e rockeggiante della voce dell’artista, con un testo malinconico e introspettivo che avvicina il brano alle origini della sua produzione. È il primo passo del percorso che la vedrà anche passare dal Teatro Ariston per la 72esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dall’1 al 5 febbraio.

J Lord lancia “More love”, primo capitolo dell’album d’esordio la cui uscita è prevista nel 2022. Due sono le anime che convivono in lui e che emergono in questo brano, fra versi d’amore e barre “taglienti” su una strumentale onirica disegnata da Dat Boi Dee e Starchild.

“Club” è il nuovo singolo di Ariete, disponibile per Bomba Dischi / Island Records. Contemporaneamente all’uscita del brano sarà disponibile anche su YouTube il videoclip ufficiale diretto da Giulio Rosati.“Nasce come un pezzo forte e consapevole– racconta Ariete sulla genesi del pezzo- Riguarda la decisione di volersi allontanare da chi non ci tiene a costruire un rapporto sincero e il coraggio nel prendere di petto i problemi e le difficoltà della vita”. L’artista sceglie di collaborare con Sick Luke per la produzione di “Club”: la stima reciproca tra i due artisti dà vita a una commistione inedita in grado di intrecciare la malinconia della giovane songwriter al sound dark e misterioso del producer per svelare nuove gradazioni melodiche ed emotive.

“Come ti pare” (Epic/Sony Music Italy) è il nuovo singolo di Not Good, prodotto da Drama State, Tigri e The Ceasars. Sin dai primi versi “Come ti pare” si apre come uno sfogo sui problemi reali della vita quotidiana, quelli che forgiano il carattere e che, talvolta, contribuiscono a segnare la direzione che prenderanno i rapporti instaurati con gli altri. È un brano schietto, che racconta l’amarezza nei confronti della quotidianità e l’insicurezza di un legame romantico. La traccia esce a pochi mesi di distanza dall’ep d’esordio “Erba nei Jeans”. “Come ti pare” è pubblicato sotto il cappello di Hateful, la nuova “palestra di talenti” fondata e gestita interamente da Emis Killa che, insieme al manager Zanna, con cui collabora attivamente dal 2008, dà il via a un progetto nato per coltivare le nuove realtà e supportare i giovani artisti più promettenti.

“Pesci” è il nuovo singolo dei Manitoba, disponibile su tutte le piattaforme digitali per Epic Records/ Sony Music Italia. Il duo torna dopo un silenzio di circa un anno con un brano divertente e fresco che rappresenta appieno il loro modo di fare musica. Il singolo porta con sé, oltre alla leggerezza, diversi spunti di riflessione: dalla realtà – a volte superficiale – che ci circonda, alla condizione umana, fino alla voglia e la necessità di restare uniti soprattutto nei momenti difficili. “Pesci” elogia inoltre la diversità, ricordando che nonostante le differenze “nuotiamo tutti nello stesso mare”.

“ONLYFANS” è il nuovo singolo di Tommy Kuti, il cui è già disponibile il video in anteprima al link https://onlyfans.com/ tommykutiof, visibile in esclusiva soltanto sull’omonima piattaforma che permette la condivisione di contenuti sessualmente espliciti (preview clean al link https://youtu.be/K_idFKJ8pCc). “Per la prima volta al mondo- commenta il rapper- un lancio di un music video viene fatto in esclusiva sul social dove creatori di contenuti per adulti vendono ai propri fan foto e video senza censure”. Il video del brano, dalle sonorità afrobeats e raggaeton, è naturalmente incensurato e vede come protagonisti diversi creator di Onlyfans come La Cristina, Alberto Forin, Elisabeth Free Soul, Mabel Jessica e Mamasita Mala. Anche il tema del singolo ruota attorno ad Onlyfans che, sempre più popolare in Italia e nel mondo, conta più di 85 milioni di utenti registrati e 200.000 nuove iscrizioni ogni giorno. Per l’occasione, Tommy Kuti ha deciso di mettersi a nudo…letteralmente: l’idea del video è dei direttori creativi Giulia Ricciardi e Pas Frezza, mentre è stato diretto da Stefano Quaglia e prodotto da The Family.

“Soliti Film” (Kallax Records, distribuito da ADA Music) è il nuovo singolo di Zo Vivaldi. La sua voce acquisisce sfumature sempre differenti in base al beat della traccia, passando dal cantautorato a melodie urban, con una scarica di punk rock nella parte finale del pezzo. I “Soliti Film” di cui si parla nel testo sono quelli che ognuno si fa nella sua testa, sia quando si tratta di relazioni sia quando il problema nasce da dentro e ci si trova ad affrontare i propri demoni. “Sono 10 anni che non vado al cinema, forse perché mi bastano i film che proietto costantemente nella mia mente– racconta Zo Vivaldi- Le trame che si intrecciano in Soliti Film ruotano attorno all’inadeguatezza, all’insicurezza e alla solitudine. Nel mio percorso di autoanalisi, iniziato con il mio singolo d’esordio Rumors, mi descrivo rassegnato, in cerca di un antidoto contro le relazioni tossiche. Questa traccia invece, fredda e riverberata, enfatizza la ricerca di risposte nel concreto e non solo nella pura introspezione”.

“Meno male” (distribuzione ADA Music Italy) è il nuovo singolo dei Serendipity, la band bergamasca composta da Alessandro Scandella, Andrea Angioletti e Lorenzo Giannelli. Il brano, scritto e composto dai Serendipity con Federico Baroni e Gianmarco Grande, che ha curato anche la produzione artistica, è un pop spensierato che racconta di come si supera la fine di un amore, attraverso un ritratto tagliente e sarcastico delle classiche situazioni che accadono durante le relazioni. La band descrive “Meno male” così: “Il brano parla della sensazione di libertà e di rivincita che si prova alla fine di una storia, quando si riesce a dire meno male che è andata così. Elaboriamo il concetto sia ironizzando su stereotipi scomodi della vita di coppia, come le foto con i parenti per Natale, sia toccando temi più profondi come il ritrovare sé stessi attraverso la perdita dell’altro. Insomma, una canzone dal doppio volto: proprio come l’amore”.

I dischi

Venerus pubblica il live album “Magica Musica Tour 2021”, in edizione vinile e digitale. Il disco raccoglie i brani nell’arrangiamento presentato lungo tutto il tour dell’estate 2021 che ha visto il cantautore esibirsi nelle principali città e in alcuni dei più importanti festival italiani. La tracklist nasce da un’attenta scelta della migliore versione live di ciascun pezzo, individuata tra le registrazioni delle oltre 30 date della tournée, ed attinge dal primo album ufficiale di Venerus “Magica Musica”, uscito il 19 febbraio scorso, oltre ad accogliere alcune canzoni degli EP “Love Anthem” (tra cui “Love Anthem, No. 1”, disco d’oro) e “A che punto è la notte”. Si aggiungono infine due “Jam” inedite, esclusiva di “Magica Musica Tour 2021”. Per Venerus non si tratta di una semplice trasposizione di un disco dallo studio al palco, ma di un vero e proprio esperimento inedito in cui i brani originali sono stati trasformati ed evoluti, con l’intento di provare a fermare nel tempo qualcosa di completamente libero come la musica dal vivo – situata per natura in un costante stadio evolutivo – per regalare all’ascoltatore la testimonianza dell’esistenza di altri mondi e angoli di pensiero, in perfetta linea con l’immaginario dell’album.

Dopo averlo conosciuto attraverso “Locked”, brano contenuto in “Bloody Vinyl 3”, e il singolo d’esordio “Aries” feat. Ariete, esce stanotte “ti volevo dire” (Polydor/Universal Music Italia), l’EP d’esordio di Sir Prodige, producer e artista siciliano classe 2006. “ti volevo dire” nasce durante il periodo estivo, in seguito a una successione di eventi d’impatto per la vita del giovanissimo artista. Le tre tracce che compongono l’EP nascono da uno sfogo spontaneo, che lo ha portato nel giro di pochi giorni a chiudere un intero mixtape con all’interno circa venti brani, troppo espliciti e intimi per essere divulgati. Sir Prodige ne sceglie quindi tre, racchiusi in un progetto molto più contenuto ma allo stesso tempo completo, nato sotto la direzione artistica di Slait e dalla collaborazione con alcuni dei suoi migliori amici e producer: Young Miles per il brano “un milione”, Keiden per “perso*” e Cripowski per “bene”. “Il progetto nasce come naturale espressione di un periodo confuso nella mia vita, in cui ho iniziato a scrivere e produrre da solo- racconta Sir Prodige- ‘bene’ è il brano più introspettivo e melodico, in cui ho voluto raccontarmi dal profondo per iniziare definitivamente il mio personalissimo viaggio”.