Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi in vacanza a Parigi

Vacanze all’insegna dell’amore per Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Dopo un anno frenetico scandito da numerosi impegni lavorativi, la coppia più amata della tv si è presa una pausa ed è volata a Parigi.

I due stanno anche per festeggiare il loro primo anno insieme. Dopo essersi incontrati nella casa del Grande Fratello Vip 5, si sono scambiati il primo bacio proprio nel periodo natalizio, il 26 dicembre 2020.

I ‘Prelemi’ torneranno poi a casa in tempo per festeggiare il Natale in famiglia. Il 25 saranno a casa di Giulia, per poi passare le feste a Maratea dalla famiglia di Pierpaolo.