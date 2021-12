sangiovanni e Giulia Stabile festeggiano il primo anno insieme

“Non posso starti distante…” Un anno fa sangiovanni e Giulia Stabile si sono scambiati il primo bacio, diventando la coppia più amata di Amici.

Oggi il loro rapporto si è consolidato, e nonostante i rispettivi impegni di lavoro, si sono dedicati del tempo insieme per festeggiare il loro primo anniversario.

I “Sangiulia” sono volati a Barcellona, per trascorrere qualche giorno in intimità e tranquillità.

Da gennaio, infatti, dovranno dedicare molto tempo al lavoro. Giulia tornerà come ballerina professionista nella scuola di Amici 21, e dovrà prepararsi anche in vista del serale. sangiovanni a maggio sarà in giro per l’Italia con il suo Mondo Sangio Live Tour, ma ancora prima parteciperà per la prima volta al Festival di Sanremo, in programma dall’1 al 5 febbraio.

Il primo bacio di Giulia e Sangiovanni