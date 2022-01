Back To School, Giulia Salemi ‘glam’ in classe: ecco da chi è firmato il look

Un look che non è passato inosservato quello di Giulia Salemi, in occasione della prima puntata di Back To School: il nuovo programma di Italia 1, condotto da Nicola Savino, che ha debuttato ieri in prima serata. Un gruppo di personaggi dello spettacolo, tra cui Giulia, si sta mettendo in gioco rispolverare il proprio sapere appreso alle elementari, per poi affrontare un vero esame di quinta elementare.

Per il ritorno tra i banchi di scuola, Salemi ha scelto un outfit fresco e di tendenza. Un completo verde lime super e bianco composto da giacca e gonna scampanate a pieghe con una trama a quadri. Un modello, firmato Dior, che ricorda le scolarette di un tempo (ma glamour). Ha completato il look con un top bianco sotto la giacca e con un paio di décolleté panna

Il suo ritorno a scuola non poteva che essere all’insegna del glamour. Se per le lezioni ha optato per un classico look da studentessa con minigonna a pieghe, camicia bianca col maxi colletto e sneakers portate con i calzettoni a vista, per l’esame finale ha dato il meglio di lei in fatto di stile. Si è presentata in puntata con un completo a quadri sui toni del bianco e del verde lime, un modello firmato Dior con giacca doppiopetto e minigonna scampanata. Ha completato il tutto con un crop top bianco e un paio di décolleté panna a punta quadrada di Primadonna.

Ecco le figure chiave del programma: i Ripetenti, i Maestrini e la Commissione.

I Ripetenti sono 25 personaggi che, suddivisi per puntate, hanno accettato di mettersi in gioco:

Sportivi: Evaristo Beccalossi, Andrea Lo Cicero, Ignazio Moser, Nicola Ventola, Gianluca Zambrotta, Totò Schillaci.

Attori: Eleonora Giorgi.

Cantanti: Clementino, Random Opinionisti: Vladimir Luxuria.

Influencer: Denis Dosio, Andrea Zelletta.

Personaggi televisivi: Paola Caruso, Lory Del Santo, Antonella Elia, Jonathan Kashanian, Martina Hamby, Roberta Lanfranchi, Benedetta Mazza, Enzo Miccio, Eleonora Pedron, Giulia Salemi, Maria Teresa Ruta, Scintilla, Flavia Vento.

I Maestrini sono 12 bambini dai 7 agli 11 anni chiamati a guidare nello studio e nell’apprendimento i 25 Ripetenti.