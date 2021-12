Giulia Salemi intervista Paolo Genovese per il film ‘Supereroi’

Un film sulle coppie che nasce con l’idea di rappresentare le coppie rispetto al tempo. Paolo Genovese racconta a Giulia Salemi il suo ultimo film, “Supereroi”, al cinema distribuito da Medusa.

Nel corso della diretta Instagram con la modella, il regista ha spiegato il titolo della pellicola: “Supereroi sono le coppie che resistono. Se l’amore riesce a farcela non soccombe al tempo”.

L’idea del film è far vedere a confronto come cambia l’amore col passare degli anni, dal semplice fare l’amore a litigare.

Ma come possono resistere le coppie al tempo?

Al di là della passione iniziale, per Genovese “un afrodisiaco potentissimo è la stima”, perché “il concetto delle due metà della mela non esiste. Magari siamo due pezzi di mela ma non per forza combacianti”.

