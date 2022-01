L’album più venduto del 2021 è di Rkomi, il singolo di sangiovanni

Sono di Rkomi e sangiovanni i due progetti più venduti nel 2021. Il primo si aggiudica il primato nella categoria album con il suo “Taxi Driver”, il secondo domina, invece, tra i singoli con “Malibù”. A rivelarlo è la “Top of the music” di FIMI/Gfk, che – come ogni anno – fa un bilancio di quello appena conclusosi.

I due battono la concorrenza di artisti come Måneskin, Blanco, Fedez, Madame e The Weeknd. La musica nostrana stravince sulle preferenze degli italiani.

Sangio è, tra l’altro, al secondo posto della classifica album con il suo ep di debutto omonimo. Il terzo posto lo tiene stretto la band di Damiano David, reduce da un anno stratosferico. Spicca il settimo posto di “Noi, loro, gli altri” di Marracash, progetto che è uscito solamente il 19 novembre.

Per quanto riguarda le singole canzoni, il podio si completa con “Mi fai impazzire” di Blanco e Sfera Ebbasta e “Mille” di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro.

Ecco le top 10 complete ↓

ALBUM SINGOLI