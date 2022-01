Tg Diregiovani – Edizione dell’11 gennaio

Nelle news del tg Diregiovani di oggi:

MARIA CHIARA GIANNETTA DI ‘BLANCA’ VERSO SANREMO 2022

Maria Chiara Giannetta sarebbe una delle conduttrici scelte da Amadeus per l’edizione 2022 del Festival di Sanremo. L’attrice di ‘Blanca’, orgoglio delle rete per il successo ottenuto con la serie, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe accompagnare il direttore artistico nella sua terza volta all’Ariston. Per la 29enne, invece, sarebbe la prima esperienza come conduttrice. È un Festival ancora in costruzione quello che vedremo su Rai Uno dall’1 al 5 febbraio. Unica certezza la presenza di Checco Zalone. L’annuncio è arrivato sabato scorso con un video comico in cui il regista e interprete di ‘Tolo Tolo’ è protagonista con Amadeus.

PORCAROLI: “IO VITTIMA DI BULLISMO SUI SOCIAL”

Classe 1998, romana, attrice. Benedetta Porcaroli a soli 23 anni è una delle interpreti più richieste dal cinema italiano. Ha esordito sul piccolo schermo nel 2015 nell’amatissima serie tv Rai ‘Tutto può succedere’. Dopo ‘Baby’ e ’18 regali’, nel 2021 è arrivato il grande ruolo. La giovane star è stata tra le protagoniste de ‘La scuola cattolica’, il film di Stefano Mordini sul massacro del Circeo. Durante un’intervista al Corriere della Sera, Benedetta ha ripercorso la sua carriera raccontando di essere stata vittima di bullismo sui social a causa del suo fisico. “Sono sempre stata filiforme. I ragazzi cercavano sederi e seni in lungo e in largo, le mie amiche avevano le loro forme, mi vennero un po’ di complessi. Su Facebook avevano creato gruppi: ‘Benedetta Porcaroli piatta’. Oggi il mio fisico lo vedo come una salvezza”, ha dichiarato l’attrice.

STAGIONE FINITA PER CHIESA PER UNA LESIONE DEL CROCIATO

Finisce in anticipo la stagione di Federico Chiesa. Il calciatore della Juventus dovrà essere operato per una lesione al crociato anteriore, conseguenza dell’infortunio che lo ha visto protagonista nell’ultimo match con la Roma. Idolo della Nazionale dopo l’ultimo Europeo, Chiesa tornerà, così, in campo solo la prossima estate, a pochi mesi dai mondiali del Qatar. Su Twitter è volato in tendenza l’hashtag #ForzaFederico, raccoglitore di messaggi di buona guarigione.

ANASTASIO TORNA DOPO DUE ANNI CON IL SINGOLO ‘ASSURDO’

Si intitola ‘Assurdo’ il brano che segna il ritorno di Anastasio a due anni dal disco ‘Atto Zero’ e dalla partecipazione al Festival di Sanremo. L’ex talento di X Factor lancia un brano che si muove tra rap e pop condensando il passato e il presente dell’artista, al secolo Marco Anastasio. Il 24enne torna, infatti, con un singolo pieno di riferimenti autobiografici e finestra del suo approccio alla vita. A fare da sfondo una chitarra che è protagonista e si fa incalzante nei ritornelli. ‘Assurdo’ sarà disponibile su tutte le piattaforme a partire dal 14 gennaio.

DA ‘KING RICHARD’ A ‘SCREAM’: I FILM IN ARRIVO IN SALA

Nuovo anno, nuovi film al cinema. Il 13 gennaio sono attesi in sala il terzo lungometraggio dei fratelli D’Innocenzo ‘America Latina’ con protagonista Elio Germano; ‘Il lupo e il leone’ di Gilles de Maistre, un’avventura sul valore dell’amore e dell’amicizia ma una anche denuncia contro lo sfruttamento degli animali; ‘Scream’, il reboot del cult horror degli Anni 90, che vede il ritorno nei loro ruoli iconici Neve Campbell, Courteney Cox e David Arquette; e ‘Una famiglia vincente – King Richard’ con Will Smith, che si è aggiudicato un Golden Globe per la sua interpretazione del papà delle celebri tenniste Serena e Venus Williams. Si prosegue con ‘Spencer’ di Pablo Larrain, in uscita il 20 gennaio, con protagonista Kristen Stewart nei panni di Lady Diana. Il 27 gennaio è atteso ‘La fiera delle illusioni’ di Guillermo del Toro con un cast stellare composto da Bradley Cooper, Cate Blanchett, Rooney Mara, Toni Collette, Willem Dafoe e Ron Perlman.