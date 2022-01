Ciao a tutti,

prendo la pillola Klaira da più di un anno, l’8 dicembre ho dimenticato la pillola superando le 12 ore e l’ho presa il giorno dopo, poche ore prima della pillola successiva. Per precauzione non ho avuto rapporti fino al 25 dicembre, in cui ho avuto un rapporto con eiaculazione interna, non protetto. I giorni precedenti e successivi ho preso la pillola a orari differenti per via del lavoro, ma mai superando le 12 ore, massimo 5 ore di ritardo.

Oggi, l’11 gennaio, a 6 giorni dal prossimo ciclo, avverto una forte nausea.

L’unico rapporto con eiaculazione interna che ho avuto è stato quello, ma sottolineo che la pillola è stata presa senza dimenticanze, solamente ad orari sballati ma che non superano le 12 ore. Il 7 gennaio sono risultata positiva al Covid. Rischio una gravidanza? Oppure la mia nausea è causata da qualcos’altro? Aggiungo anche di aver dolore al seno. Datemi un vostro parere per favore, sono abbastanza in ansia. Grazie

Deborah

Cara Deborah,

da quello che ci hai raccontato non vi è alcun rischio. Il successivo rapporto non protetto è avvenuto circa 17 dopo la dimenticanza mentre in questi casi a limite solitamente si consiglia di proteggere con un contraccettivo di barriera solo per i successivi 7 giorni. Quindi non dovrebbe esserci alcun rischio significativo.

La nausea è un sintomo che può essere legata a molteplici fattori, allo stress fisico o emotivo, al covid o a fisiologici cambiamenti ormonali .

Prova a stare tranquilla e ti auguriamo una pronta guarigione dal covid.

Un caro saluto!