Ho masturbato il mio ragazzo e ci siamo puliti con dei fazzoletti…

Salve, io ho masturbato il mio ragazzo domenica e lui è venuto sulle mie mani,dopodiché ci siamo puliti con dei fazzoletti e ci siamo lavati le mani. dopo ciò..dopo un pò di tempo…all’incirca 15/20 minuti lui mi ha iniziato a molestare il clitoride, per 2 minuti circa e poi non abbiamo fatto più niente. oggi ho notato che mi fa male un pò la vagina, o meglio la vescica quando faccio la pipi e mi fanno un po male i capezzoli, ma penso perché, nello stesso giorno lui mi succhio i capezzoli e li ha morsi un pò di volte. Inoltre tra tra 7 giorni mi dovrebbe arrivare il ciclo, è possibile che io sia incinta, grazie e arrivederci

Laura

Cara Laura,

da quello che ci hai raccontato non dovrebbero esserci significativi rischi, in quanto dopo il primo episodio di masturbazione, le mani era pulite e non contaminate quindi dal liquido eiaculatorio.

La tensione che avverti al seno potrebbe essere legata al periodo premestruale così come i fastidi al basso addome. A volte se c’è una difficoltà ad urinare, questa potrebbe essere collegata ad infiammazioni o infezioni delle vie urinarie. La cistite ad esempio potrebbe essere una infezione molto frequente ed è spesso accompagnata da fastidi e bruciori nella minzioni ed eventualmente subentra anche un cattivo odore delle urine. In questo caso potrebbe essere utile confrontarsi con il tuo medico di base o il ginecologo per approfondire.

Rispetto al tuo dubbio iniziale non riteniamo ci siano rischi significativi.

Un caro saluto!