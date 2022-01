Charlotte Casiraghi apre la sfilata di Chanel a cavallo e il ricordo di Ulliel – VIDEO

Tra Charlotte Casiraghi e il mondo equestre c’è un legame profondissimo (è stata protagonista di molti campionati), ma anche tra la principessa e la maison Chanel. Da circa un anno, infatti, Casiraghi è ambassador e portavoce del marchio di lusso grazie anche all’amicizia che c’è tra la sua famiglia e il compianto Karl Lagerfeld, direttore creativo della maison fino alla sua morte nel 2019.

Chanel sa come stupire. La figlia di Carolina e discendente dei principi di Monaco ha aperto la sfilata SS 2022 Haute Couture in sella a un cavallo, in occasione della Fashion Week a Parigi, che ti è tenuta al Grand Palais Éphémère. In sella al quadrupede, Charlotte ha sfoggiato una giacca nera in tweed (tratto distintivo della maison) con bottoni dorati. Elegantissima ha sfilato a trotto animando l’allestimento curato dall’artista contemporaneo Xavier Veilhan.

Un evento che si è concluso con un omaggio all’attore e modello Gaspard Ulliel, morto la settimana scorsa all’età di 37 anni per un grave incidente di sci sulle piste di La Rosiere.