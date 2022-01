Gaspard Ulliel, addio all’attore della serie Marvel Moon Knight

Addio a Gaspard Ulliel. Il celebre attore francese è morto all’età di 37 anni, dopo essere stato ricoverato in ospedale per un grave incidente di sci sulle piste di La Rosiere. Ad annunciarlo la sua famiglia attraverso una nota trasmessa alla France Presse.

Il successo è arrivato a 19 anni grazie all’interpretazione nel film ‘Anime erranti’ di André Techiné. Nel 2005 ha vinto il prestigioso premio Cesar per la sua performance in ‘Una lunga domenica di passioni’ di Jean-Pierre Jeunet al fianco di Audrey Tatou. Un secondo Oscar francese lo ha ottenuto nel 2017 grazie al ruolo in ‘E’ solo la fine del mondo’, scritto e diretto da Xavier Dolan. Tra le sue interpretazioni più famose anche lo stilista Yves Saint Laurent nel biopic diretto da Bertrand Bonello.

Dal 30 marzo vedremo l’attore su Disney+ nella serie Marvel Studios ‘Moon Knight’ al fianco di Oscar Isaac. Qui interpreta il villan Anton Bogart/Midnight Man.