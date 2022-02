Sanremo 2022, sangiovanni: “Il consiglio di Giulia? Mostrare quello che sono”

Un anno sulla cresta dell’onda, una collezione di hit (‘Malibù’ e ‘Lady’ tra tutte) e questa sera il momento che corona il percorso fatto finora fuori dalla scuola di Amici di Maria De Filippi. sangiovanni arriva al Festival di Sanremo per mostrare la sua “voglia di cantare”.

L’artista è il primo della seconda serata, romperà il ghiaccio con ‘Farfalle’, primo inedito del suo prossimo disco ‘Cadere e volare’, in uscita l’8 aprile. Una responsabilità che ha accolto di buon grado: “Sono contentissimo di poter aprire il Festival e spero di poterlo fare nel miglior modo possibile e di divertire”.

Al Festival per prendere una boccata d’aria…

Il 19enne di Vicenza porta un brano che farà impazzire le radio e soprattutto i suoi fan e che “parla di un momento in cui ero vittima di tanti dispiaceri dovuti a varie situazioni che ho vissuto. Mi sono sentito oppresso, quasi come se non riuscissi più a respirare. E la canzone parla proprio di ritrovare questo ossigeno attraverso cose che ti fanno star bene, l’amore o delle persone che ti stanno vicine”. L’Ariston “una sfida con me stesso per buttare tutto quello che ho accumulato di tossico e prendermi la mia boccata d’aria”.

E sono proprio gli affetti che lo hanno motivato per questa serata: la famiglia, gli amici e soprattutto la fidanzata Giulia Stabile. “Mi ha detto di dimostrare quello che sono- dice- di divertirmi. Sa qual è il mio stato d’animo, mi dice di prendermi appunto la mia boccata d’aria come dico nella canzone. Per me questa è la cosa più importante e poi mi ha detto di spaccare”.

I consigli di Madame e Maria De Filippi

Fondamentale anche l’appoggio costante di Madame, sua concittadina, collega di etichetta e amica, l’anno scorso a Sanremo con ‘Voce’: “Mi ha consigliato di divertirmi e liberare questa cosa che ho dentro, che secondo lei è la cosa più importante”. Immancabile la telefonata pre-viaggio con Maria De Filippi: “Ha sentito il pezzo e le piace tantissimo, sono contento di questo. Mi ha detto di andare lì e prenderla per quello che è: un festival dove si canta, di non pensare a nulla e cantare senza pensare a nulla. Poi mi ha detto di inseguire i miei obiettivi e i miei sogni”.

In gara con Aka 7even

Dal talent della conduttrice stasera vedremo anche Aka 7even con ‘Perfetta così’. A chi gli chiede cosa provi ad essere in gara con un suo ex compagno risponde: “Non sento il derby con Aka, non c’è mai stata competizione. Sono contento dei suoi successi e sono sicuro che lui è contento dei miei. Cerchiamo di darci forza a vicenda ed è bello vivere e condividere un’esperienza del genere con lui”.

I live

Sanremo è per il ragazzo, al secolo Giovanni Pietro Damian, solo il primo passo di un 2022 pieno di appuntamenti. Intanto, il disco il cui raccontare paure, timori, turbamenti, tormenti e gioie. Poi due date nei palazzetti: il 19 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma e il 23 ottobre al Forum di Assago a Milano. Tutte le informazioni per vederlo live sono disponibili su friendsandpartners.it.