A mezzanotte play! Ecco la nuova musica fuori oggi (11 febbraio)

Giovedì significa solo una cosa: a mezzanotte escono tutti i singoli e gli album. Dal duetto di Elisa e Rkomi al repack di Achille Lauro e l’EP di Yuman. Ecco la lista di questa settimana.

I singoli

Immagini crude e testi espliciti sono gli ingredienti perfetti per un brano di VillaBanks. L’artista lancia “Il Doc 2” (Virgin Records/Universal Music Italia). In occasione della festa degli innamorati, ancora una volta, VillaBanks decide di fare una delle cose che meglio lo rappresentano: mettere in barre il sesso come lo immagina, buttare fuori rime senza filtri, con liriche talmente didascaliche da far immergere l’ascoltatore in un film a luci rosse. Nel pezzo i feat. di Guè Pequeno e Tony Effe.

“Bisce” è il suo nuovo singolo di Mikush, prodotto da Timon, che segna il suo ingresso nel roster di Columbia Records Italy/Sony Music Italy. La biscia tradisce, incanta, attrae, ipnotizza e, se non mantieni le distanza e abbassi la guardia, ti avvelena. Quelle di cui parla Mikush nel suo nuovo singolo sono bisce senza veleno, che non hanno la capacità di colpirlo, perché da quando è bambino ha imparato a scappare e fidarsi solo di se stesso.

Elisa torna a collaborare con Rkomi in “Quello che manca”. Il brano è il nuovo estratto dall’album in uscita il 18 febbraio “Ritorno al Futuro / Back to the Future” (Island Records). Il brano è stato annunciato sui social: “Ci siamo conosciuti grazie a Blu, una canzone che è piaciuta talmente tanto che ne abbiamo fatto una seconda parte. La nostra collaborazione era destinata a non esaurirsi, le nostre anime e le nostre sensibilità erano destinate a rincrociarsi. Quello che manca è un nuovo episodio della nostra amicizia e della stima che proviamo l’uno per l’altro”.

“Così Così” è il nuovo singolo di Marco Dalla Villa e Diorama. Il brano è il racconto leggero di una serata in discoteca, che trascorre tra un drink e un gioco di sguardi con una ragazza che non passa inosservata. Con un sound moderno e accattivante, il duo inusuale del dj e producer Marco Dalla Villa e del giovane cantautore Diorama unisce le proprie peculiarità, per creare qualcosa di atipico. Il singolo sarà disponibile anche in 10 vinili digitali di colore diverso sotto forma di NFT, ognuno un pezzo unico e certificato.

Gli album

“Qui” è il nuovo EP di Yuman in uscita per Leave Music in licenza Polydor / Universal Music dopo la partecipazione tra i Big di Sanremo 2022. Ad anticiparlo è stato proprio il brano “Ora e qui”, vincitore del Premio Jannacci per “un’interpretazione, definita dalla giuria, solida, e che saputo esaltare la ricercatezza armonica e l’eleganza del brano in gara al Festival”. Il suo nuovo lavoro discografico conferma le impressioni delle release precedenti, dimostrando grande capacità nel saper maneggiare il nu soul, alla pari della nuova wave internazionale: dagli echi di gospel moderno di Wild Eyes al funky soul contemporaneo di Stay Out. Inoltre, con i tre brani in italiano vince la sfida che in pochi hanno avuto il coraggio di affrontare nel bel paese, trasportando la nostra lingua nel mondo della black music e sublimando il tutto con la sua voce unica, intensa ed emozionante. “Qui”, oltre ai brani sanremesi, contiene quattro brani inediti, sia in italiano che in inglese.

Achille Lauro pubblica una nuova edizione dell’album “Lauro”. Esce stanotte “Lauro- Achille Idol Superstar”. Al progetto si aggiungono 7 nuove bonus track. Tra queste “Domenica”, il brano che l’artista ha portato in gara al settantaduesimo Festival di Sanremo.