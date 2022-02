Mi sono spaventata molto perchè pensavo fosse sperma…

Gentili esperti, volevo illustrare i miei dubbi su un’argomento . Ieri ho avuto un rapporto protetto da preservativo. Teoricamemte il mio periodo fertile era terminato da 2 giorni. Comunque io mi trovato sopra e ad un certo punto esco in quanto lui stava per venire. Teoricamente quindi è venuto quando io stavo gia fuori. Il preservativo era intatto. Dopo poco avverto scorrere qualcosa dalla mia vagina era un liquido bianco denso un po filante e abbastanza compatto che è sceso tutto insieme. Mi sono spaventata molto pervhe pensavo fosse sperma. Lui mi assicura che il preservativo non si era sfilato ed era intatto ma la mia paura è che magari l’elastico durante il rapporto possa essersi arrotolato un po diciamo e quindi lo sperma era sceso giù. Anche se lui mi ha detto di essere venuto quando stavo fiori e che la base del pene era asciutta. Premetto che ieri ho vissuto una situazione più tranquilla degli altri rapporti ho provato meno dolore e mi sono lasciata andare di piu. La mia domanda è quel liquido era sperma o era mio? Sono molto spaventata anche se so che l’elastico del preservativo ha proprio la funzione di trattenere ma appunto seppur non si è sfilato ho para che l’elastico si sia arrotolato un po o magari il preservativo si è allentato anche se ripeto lui mi ha detto di.essere venuto fuori e la base del pene era asciutta. Ma allora cosa era quel liquido così compatto e bianco?

Spero possiate tranquillizzarmi

Elena, 18 anni

Cara Elena,

è difficile poter avere delle certezze assolute o un controllo su tutte le variabili, soprattutto in una consulenza online. Dalla tua descrizione della tempistica sembrerebbe però difficile che si tratti di sperma, in quanto l’eiaculazione è avvenuta fuori, il preservativo è risultato intatto e la base sembrava asciutta. Il liquido che precede l’eiaculazione, per quanto in letteratura la diatriba sia ancora dibattuta, sembrerebbe non contenere spermatozoi mobili capaci di fecondare.

Il liquido potrebbe essere una secrezione tua, anche le donne durante il rapporto nella fase eccitatoria emettono liquidi. La lubrificazione è difatti essenziale proprio per rendere il rapporto meno doloroso, oltre ad essere associata al piacere.

Va anche specificato che solitamente il muco vaginale si presentano acquose, filanti e trasparenti, assumono cioè un aspetto simile a quello della “chiara (albume) dell’uovo” fino alla fine dell’ovulazione, per diventare poi dense e biancastre subito dopo l’ovulazione.

Per cui non dovrebbero esserci significativi rischi che destano preoccupazioni. Puoi confrontarti anche con il tuo ginecologo di fiducia che conoscendo meglio la tua anamnesi clinica saprà darti delle indicazioni più precise e individualizzate.

Un caro saluto!