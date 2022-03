Fresh, Sebastian Stan nel trailer in italiano del film – VIDEO

Fresh debutta anche in Italia. Disney+ ha annunciato che il film Searchlight Pictures – acclamato al Sundance Film Festival – è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming il 15 aprile all’interno di Star. I protagonisti della storia – scritta da Lauryn Kahn- sono Sebastian Stan e Daisy Edgar-Jones all’apparenza sembra che tra i personaggi che interpretano ci sia una di quelle storie d’amore che si vedono solo nei film, e invece…Come si vede nel trailer, il cannibalismo è dietro l’angolo. Una storia estrema per raccontare “le difficoltà che affrontiamo nel mondo degli appuntamenti moderni e delle app per appuntamenti, esplorando questo livello generale di paura con cui conviviamo noi donne senza rendercene conto, del nostro correre un rischio per molte cose, anche solo tornare a casa a tarda notte o incontrare uno sconosciuto ad un appuntamento”, ha detto Daisy Edgar-Jones. “Sapevo che dovevo attingere a qualcosa di più personale. Sono attratta dal tipo di dinamiche di potere che si creano in una relazione amorosa e, prendendo tutti gli aspetti diversi ed esagerandoli, è stata la cosa che mi ha permesso di realizzare questo film. Parla molto anche della mercificazione dei corpi delle donne”, ha aggiunto la regista Mimi Cave.

Mercoledì 30 marzo – in occasione della tredicesima edizione del Bifest-Bari International Film&TV Festival (26 marzo-2 aprile) ospiterà l’anteprima italiana di Fresh al Teatro Petruzzelli.

LA STORIA

Noa (Daisy Edgar-Jones) incontra il seducente Steve (Sebastian Stan) in un negozio di alimentari e, data la sua insoddisfazione con le app di incontri, corre il rischio lasciandogli il suo numero. Dopo il loro primo appuntamento, Noa è affascinata e accetta l’invito di Steve per un weekend romantico, ma scoprirà che il suo nuovo amante nasconde degli insoliti appetiti. Completano il cast Jojo T. Gibbs (Twenties), Charlotte Le Bon (Anthropoid, Amore, cucina e curry), Andrea Bang (Luce) e Dayo Okeniyi (Runner Runner, The Spectacular Now).

IL TRAILER

IL POSTER