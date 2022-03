Tutte le volte che Rihanna ci ha stupito con i suoi look da quasi mamma

Trend setter anche in gravidanza. Rihanna continua a stupirci con i suoi look da quasi mamma ed ogni sua uscita pubblica, ormai, è impossibile che non faccia notizia. Da quando ha annunciato (mostrando il pancione) di aspettare il suo primo figlio da A$AP Rocky, la cantautrice ha dato sfoggio di outfit sempre studiati nei minimi particolari.

Trasparenze, abiti corti e modellanti, colori brillanti. Rihanna detta la moda premamam e abbaglia, più splendente che mai. Ha catturato l’attenzione di tutti in lingerie alla sfilata di Dior durante la Paris Fashion Week, in barba anche al freddo di questo periodo.

Tra gli outfit un abito di pelle che esalta le forme e la sua femminilità; una minigonna da urlo e total black che non passa inosservato. Alla Milano Fashion Week per l’evento di Gucci, ancora una volta, tutti gli occhi erano per la star in completo abbinato con crop top, pantalone a vita bassa pelliccia lilla. Tutto nel segno della body positivity perché non c’è capo che non si possa indossare se lo si apprezza.

Ormai iconico il look firmato Chanel con cui Riri ha dato l’annuncio al mondo: jeans strappato e maxi piumino rosa shocking con bottoni dorati. Il termine della gravidanza è sconosciuto ma siamo sicuri che l’interprete di “Only girl (in the world)” lancerà ancora nuovi look per cui rimanere a bocca aperta.

Altri scatti di Rihanna incinta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da badgalriri (@badgalriri)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da badgalriri (@badgalriri)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Entertainment Tonight (@entertainmenttonight)