Weird Al, Evan Rachel Wood nel cast con Daniel Radcliffe

Si aggiunge un nuovo nome al cast di Weird Al, il biopic attualmente in produzione su Alfred Matthew Yankovic: il cantautore, attore e comico statunitense noto soprattutto per le sue canzoni comiche. Tra queste una versione di Beat It di Michael Jackson, che ha riscritto con il titolo di Eat It, e Another One Bites The Dust dei Queen che ha trasformato in Another One Rides The Bus.

“Indossare la camicia hawaiiana (insieme alla parrucca e ai baffi sono i tratti distintivi di Yankovic, ndr) è un’enorme responsabilità che non prendo alla leggera. Sono onorato di poter finalmente condividere con il mondo la storia vera al 100% della vita depravata e scandalosa di Weird Al“, ha commentato la star di Harry Potter. “Sono assolutamente emozionato che Daniel Radcliffe interpreterà me nel film. Non ho alcun dubbio sul fatto che le generazioni future lo ricorderanno per questo ruolo”, ha aggiunto Yankovic.

Nel film vedremo Evan Rachel Wood nei panni di Madonna, al fianco dell’irriconoscibile Daniel Radcliffe nel ruolo del protagonista. L’attrice – nota al grande pubblico per il ruolo di Dolores Abernathy nella serie Westworld – interpreterà Miss Ciccone agli inizi della sua carriera sulle note della celebre Like a Vergin. Nel cast del progetto realizzato per Roku Channel – vedremo anche Toby Huss, nel ruolo del padre del protagonista, Julianne Nicholson, in quello della madre, e Rainn Wilson in quello di Dr.Demento, presentatore radiofonico nonché mentore di Weird Al.

Nel frattempo Evan Rachel Wood è stata accusata di diffamazione, in queste ore, dall’ex compagno Marilyn Manson, a un anno dalle accuse di violenza contro il cantante e alla denuncia pubblica. “Mi ha adescata quando ero un’adolescente e ha mostruosamente abusato di me per anni. Mi ha fatto il lavaggio del cervello, mi ha manipolata per sottomettermi a lui”, aveva dichiarato l’attrice.