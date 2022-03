Mi preoccupa che abbia inserito un dito sporco di liquido preiaculatorio…

Salve

sono una ragazza di 25 anni, vi scrivo perché ho un ritardo di 10 giorni. L’ultimo ritardo più lungo mi è capitato quando avevo 18 anni. I dottori mi dissero che avevo avuto un ciclo anovulatorio e con una siringa di progesterone mi sarebbe ritornato. Poi, crescendo ho avuto problemi di prolattina in seguito al crescere del cortisolo che ho curato con dostinex. Non ho avuto rapporti sessuali completi, ma solo masturbazione con il mio fidanzato. Mi preoccupa che abbia inserito in vagina un dito sporco di liquido preiaculatorio e che si è potuta instaurare una gravidanza, lui sostiene che non mi ha toccato con le mani sporche. Ha poi eiaculato in bagno lontano da me. Secondo voi devo fare un test di gravidanza oppure posso evitare visto che non c’è stata penetrazione ed eiaculazione interna? Oppure devo ripetere le analisi del sangue per controllare i livelli di prolattina? Premetto che è stato un periodo molto stressante, perché ci dobbiamo sposare e abbiamo dovuto fare moltissime cose per il matrimonio e la casa. Il covid e la guerra non hanno aiutato. Vi ringrazio anticipatamente del vostro aiuto. Ah mi sono dimenticato inoltre di dirvi che due giorni dopo al petting ho avuto uno Spotting ( una leggera macchia di sangue e muco ) Vi porgo i miei più cari saluti

Ragazza, 25 anni

Cara Ragazza,

che bello sentire parlare di una progettualità di vita in questo contesto così difficile e complesso. Restituisce un pò quel senso di speranza verso quell’impotenza continua nel gestire pandemie e atti di guerra.

Non essendoci stata alcuna eiaculazione interna i rischi sono minimi se non nulli. Rispetto al liquido pre-eiaculatorio, per quanto in letteratura il dibattito sia ancora controverso, sembrerebbe che non abbia alcuna funzione fecondativa, ma solo meccanica, ovvero preparare l’uretra al passaggio dello sperma.

Non sappiamo in che periodo sia avvenuto il rapporto ma le perdite potrebbero anche essere un episodio di spotting ovulatorio. Il brusco calo degli estrogeni (sbalzo ormonale) che solitamente precede di qualche giorno il picco ovulatorio (picco di LH) può provocare un piccolo sfaldamento della mucosa uterina con conseguenti perdite.

Il ritardo può essere legato a molteplici variabili, i tuoi valori pregressi disfunzionali potrebbero incidere su queste ritardo ma anche lo stress non è da meno. Quando si verifica una situazione di stress vengono prodotti due ormoni il cortisolo e l’adrenalina che ci consentono di far fronte a una situazione di emergenza. Se la situazione si prolunga la reazione “ormonale” di allarme va ad influenzare l’ipotalamo, dove risiedono anche le strutture di controllo del ciclo mestruale. Ciò può causare un blocco dell’ovulazione, o un’alterata produzione del progesterone, per cui le mestruazioni possono presentarsi in anticipo, o ritardare, saltare completamente, o presentarsi con fenomeni di spotting, cioè perdite scarse e scure.

Il consiglio che possiamo darti è quello di confrontarti con il tuo ginecologo di riferimento che conoscendo bene la tua storia anamnestica e potendo approfondire con esami specifici saprà individuare la giusta causa.

Sperando di aver risposto ai tuoi dubbi ti facciamo i nostri auguri per questo grande progetto.

Un caro saluto!