Mahmood e Blanco: “Un album insieme? Forse un giorno”

“Brividi” di Mahmood e Blanco continua a raccogliere un successo senza limiti: è ancora il singolo più venduto in Italia e tra i più passati in radio. I due sono ormai una coppia artistica consolidata e la loro collaborazione potrebbe andare ben oltre il palco dell’Eurovision Song Contest. Sono i diretti interessati a dirlo nella recente intervista rilasciata con il collega a Radio Italia (QUI il video).

“Stiamo pensando tutti e due ai nostri progetti” ma “un giorno ci mettiamo e proviamo a fare qualcosa”, assicurano. E nella risposta non manca la vena ironica di Blanco: “Ale uno di quegli artisti con cui sono in sintonia su tante cose, è un po’ rompiscatole ma mi fa piacere vederlo”.

Verso Eurovision

Prima di rivedersi in studio, Mahmood e Blanco arriveranno sl palco dell’Esc per la finalissima del 14 maggio. “Brividi” sarà tagliata di 30 secondi come richiede il regolamento della competizione.

“Cercavamo in tutti i modi di accorciarla- svela Mahmood- abbiamo provato a dire ‘ok l’ultima parte la cantiamo a cappella’. Niente, sono proprio 3 minuti e dopo non so, ma ti chiudono le tende. Quindi adesso non so, Michelangelo sta cercando di fare l’impossibile. Lui dovrà tagliare 30 secondi e in una canzone sono tanti. Avrete quindi una versione diversa da quella del Festival, ma vi giuriamo che sarà bellissima comunque”.

E i fan non vedono l’ora di sentirla e vedere la performance.