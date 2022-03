Mahmood modello per una notte: il cantautore in passerella per Burberry

Dai grandi palchi a una passerella: quella dello show (tornato in presenza) a Londra di Burberry. Mahmood, per una notte, ha vestito i panni di modello e della maison guidata da Riccardo Tisci.

Il direttore creativo e il cantautore sono legati da un’amicizia che portano avanti dal 2019. Per la prima volta, però, Mahmood si è prestato a calcare la scena in una serata in cui protagonista è stata la collezione Autunno-Inverno 2022/2023, presentata fuori calendario. Oggi l’artista, che tra qualche mese rivedremo all’Eurovision Song Contest con Blanco, ringrazia Tisci e gli dedica un post su Instagram.

“Era il 2019 quando ci siamo incontrati per la prima volta a Londra. Sei stato uno dei primi che mi ha dato l’opportunità di iniziare a lavorare anche fuori dall’Italia-scrive- offrendomi la prima campagna fotografica della mia vita. Ieri far parte del tuo show è stato un regalo grandissimo. Grazie per i consigli, ti voglio bene”. Tisci ha vestito il 29enne in più occasioni: dal look con trench rosso nel video di “Inuyasha” alla gonna pieghettata utilizzata a Sanremo 2021, passando per la finale 2022 del Festival con la maxi gonna curata da Stefania Ausoni.



La prima sfilata di Mahmood

Il cantautore- che ha indossato un pantalone corsetto a vita altissima con maglia a righe sotto – ha, poi pubblicato una serie di scatti e un video che lo riprende in azione ↓