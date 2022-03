Buon pomeriggio,

ieri sera mi è capitato di fare sesso orale con il mio fidanzato. Lui indossava gli slip e non li ha tolti durante tutto il tempo del rapporto orale. Ho paura di aver leccato il liquido pre-eiaculatorio e di aver preso qualche malattia sessualmente trasmissibile, tutto ciò è possibile o è solo una mia invenzione?

Anonima,17 anni