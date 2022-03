In Russia arriva ‘Zio Vania’, il McDonald’s tarocco

Prezzi ridotti, prodotti 100% russi e posti di lavoro conservati. La Russia risponde così alla decisione di McDonald’s di sospendere tutte le attività nel Paese: con una copia tarocca del fast food. ‘Uncle Vanya’ (zio Vania), questo il nome della nuova catena, ricorda il marchio americano anche nel logo: una ‘b’ cirillica gialla su sfondo rosso, in pratica la ‘M’ di McDonald’s girata. A parlare di Russia è anche la scelta del nome, ispirato chiaramente ad una delle opere più famose dello scrittore russo Anton Pavlovič Čechov.

A lanciare la notizia è stata l’agenzia di informazione ucraina Nexta poi ripresa da Josh Gerben della Gerben Law Firm, avvocato specializzato in materia di proprietà intellettuale che l’ha pubblicata sul proprio profilo Twitter: “In Russia- ha scritto- è iniziato l’utilizzo abusivo dei marchi. Il 12 marzo è stata depositata una domanda di marchio per il logo McDonald’s con la scritta ‘Uncle Vanya’. La Duma di Stato russa aveva precedentemente suggerito che la Russia avrebbe sostituito tutti i McDonald’s con ‘Uncle Vanya’s'”.

