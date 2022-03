‘The Vampire Diaries’, tutte le stagioni arrivano su Netflix

A grande richiesta Netflix aggiunge al suo catalogo una delle serie più amate di sempre. Dal 30 aprile saranno disponibili sulla piattaforma tutte e 8 le stagioni di The Vampire Diaries.

Siete team Stelena o team Delena?



The Vampire Diaries

8 stagioni, 171 episodi e uno spin-off (The Originals). Il fenomeno The Vampire Diaries è nato nel 2009, quando Julie Plec e Kevin Williamson adattarono per il piccolo schermo la saga di romanzi “Il diario del vampiro” di Lisa J. Smith.

La serie si differenzia molto dalla controparte cartacea, sia per una questione puramente di tempi (il primo libro è uscito negli USA nel 1991, la prima puntata tv nel 2009), sia per rendere la serie più appetibile da un punto di vista televisivo.

Caposaldo di entrambe le versioni, però, resta sempre lo stesso: il trio Elena Gilbert, Stefan e Damon Salvatore, interpretati rispettivamente da Nina Dobrev, Paul Wesley e Ian Somerhalder.