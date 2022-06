Buongiorno, mi dispiace disturbare di nuovo. Oggi sono 16 giorni di ritardo, per fare il test ho deciso di aspettare domenica (16 giorni dal rapporto) o lunedì, ad ogni modo lunedì ho intenzione di andare dal medico curante per valutare una visita ginecologica, ma voglio avere l’esito del test. Il ciclo sarebbe dovuto arrivare il 18 maggio, il 26 maggio ho notato perdite biancastre, mentre nei giorni successivi fino a ieri pomeriggio (ieri pochissime), perdite trasparenti filamentose e dolorini al basso ventre e nella parte alta dell’addome. È possibile che sia l’ovulazione? Anche se l’ovulazione con dolorini mi capita molto raramente. Questo stesso arco di tempo coincide con l’ovulazione del ciclo successivo a quello mancato. È possibile che io abbia saltato il ciclo di maggio? Se fosse saltato come si fa a capire quando deve arrivare il prossimo? Segue lo “stesso calendario”come se il ciclo fosse arrivato, e quindi non è un caso questa probabile ovulazione, oppure non si può valutare quando dovrebbe arrivare? Non riesco a stare tranquilla ma so che fare un test prima non servirebbe a nulla.

Anonima

Cara Anonima,

hai fatto bene a scrivere, chiedere informazioni è uno strumento importante che permette di arginare le ansie e i timori.

Il test di gravidanza, tendenzialmente è valido sin dal primo giorno di ritardo o eventualmente dopo 12/14 giorni dal presunto rapporto a rischio, ovvero il tempo necessario affinchè l’ovulo fecondato risalga le tube di Falloppio e si impianti sull’endometrio, solo allora il corpo inizierà a rilasciare l’ormone della gravidanza. Se abbiamo capito bene il rapporto è avvenuto a ridosso dal primo giorno dell’ipotetico ciclo e quindi non eri nel periodo fertile. I rischi dovrebbero quindi essere minimi se non nulli.

I sintomi che descrivi si sembrerebbe essere quelli del periodo ovulatorio. Ti consigliamo comunque di fare una visita ginecologica in modo da poter avere una risposta più individualizzata e precisa rispetto all’andamento del ciclo.

Ci sono molti fattori che possono incidere sulle irregolarità dalla presenza di cisti, infezioni, disturbi alla tiroide, diete drastiche, disturbi del ciclo sonno-veglia ma soprattutto lo stress emotivo. Capire quale variabile interviene ti aiuterà anche a gestire meglio l’ansia.

Un caro saluto!