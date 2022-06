Il concerto di Aiello a Roma in 3 minuti – VIDEO

“Le ultime due notti magiche di questo incredibile tour”. È una festa sotto il cielo di Roma quella alla quale Aiello ha dato il via ieri sera all’Atlantico, prima di due tappe che chiudono una stagione di live desiderati e ritrovati. A fare da colonna sonora i brani dei due dischi del cantautore, “Ex voto” e “Mediterraneo”, e l’ultimo singolo “Paradiso”. Tra grandi ritornelli e note latine, Aiello non si risparmia e trasforma la location in un party vero e proprio. Un saluto, momentaneo, prima di tornare a lavorare su nuova musica. Lo scrive lui stesso su Instagram: “Passerò l’estate a vivere, scrivere e registrare. Ci si rivedrà nel prossimo inverno. Già mi manca tutto questo”.

E in una festa che si rispetti, Aiello scende anche tra i suoi fan catapultandosi al centro del club per cantare “Arsenico”. Perché se i concerti sono condivisione, quelli dell’artista calabrese lo sono un po’ di più. L’interprete di “Ora” si racconta e non solo attraverso le parole, balla e invita tutti a vivere senza limiti. I fan apprezzano e lo seguono cantando a squarciagola ogni pezzo. Stasera si replice.

Noi eravamo presenti al live di ieri, ecco il nostro riassunto video ↓