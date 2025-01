Addio alle solite tende, è questa la nuova idea: protegge la casa e ti fa anche risparmiare

Con questa idea di design sostituisci definitivamente le classiche tende che hai in casa: queste ti fanno anche risparmiare a fine mese. Fra i vari elementi di design che permettono di completare casa e di renderla come si è sempre sognato, le tende sono decisamente quelle che fanno la tenda differenza. Grazie alla loro aggiunta, ...

Con questa idea di design sostituisci definitivamente le classiche tende che hai in casa: queste ti fanno anche risparmiare a fine mese.

Fra i vari elementi di design che permettono di completare casa e di renderla come si è sempre sognato, le tende sono decisamente quelle che fanno la tenda differenza. Grazie alla loro aggiunta, infatti, si potrà donare quel tocco in più ricercato, rendendo unico ogni singolo ambiente.

In commercio è possibile scegliere fra tantissimi modelli, che differiscono per lunghezza, tessuti e fantasie. Tutte però con un unico denominatore, garantiranno non solo un risultato armonioso, ma permetteranno anche di preservare la giusta privacy in casa. Insomma, le tende sono un elemento a cui difficilmente si potrà rinunciare in casa. Decidere quindi di cambiare le tende potrebbe dipendere da un puro fattore estetici, optando quindi per modelli e tessuti che più seguono l’onda del momento.

Tende termiche, è questa l’idea innovativa per un tocco originale e di classe

Come ogni cosa che ci circonda, anche ciò che abbiamo in casa segue una moda ben precisa. Le tendenze del momento riusciranno ad influenzare anche gli interni degli ambienti, apportando quindi le dovute modifiche per ricreare ciò che più è ‘influente’. Ebbene, in fatto di tende, c’è una moda che sta letteralmente impazzando e che consiste nel sostituire le classiche tende con dei modelli termici, che non solo filtrano maggiormente la luce del sole, ma aiutano anche a risparmiare a fine mese.

Ma cosa sono esattamente queste tende termiche? Si tratta di un complemento d’arredo creato da tre strati: due esterni di tessuto e uno centrale termico. Un accessorio che non permette solo di donare un tocco personale, ma aiuta anche a proteggere la casa dal freddo. Un’idea del tutto innovativa, ideale soprattutto in questi periodi in cui i prezzi del gas sono saliti nuovamente. Infatti, riuscendo ad isolare maggiormente ogni singolo ambiente, si preserverà il calore interno, evitando di dover accendere costantemente gli impianti di riscaldamento.

Per renderle realmente efficaci, ci sono delle piccole accortezze da tenere bene a mente:

scegliere le dimensioni adatte alle proprie finestre

scegliere il materiale che più si addice alle esigenze di casa

applicarle il più possibile vicino ai vetri

eseguire una manutenzione periodica e rispettare le indicazioni per il lavaggio

Una volta fatta la scelta giusta ed essere certi di aver eseguito ogni singola indicazione, si potranno finalmente mettere via tutte le classiche tende che servono ormai solo per catturare la polvere.