Se presenti il 730 ottieni subito 100 euro: te lo accreditano direttamente sul conto

Con il 730 di quest’anno c’è la possibilità di ottenere – o meglio recuperare – un bonus da 100 euro. Chi sta preparando la dichiarazione dei redditi per il 2025 potrebbe avere un’opportunità da non perdere: ottenere un importo pari a 100 euro, direttamente accreditato sul conto corrente.

Si tratta di un incentivo riservato ad alcune categorie di contribuenti, erogato in tempo rapidi dopo aver presentato il modello 730. Non parliamo di una misura straordinaria o di un anticipo su somme dovute in futuro. No, ci riferiamo a un accredito automatico collegato a specifici parametri fiscali.

La verifica dei requisiti necessari per accedere all’agevolazione è piuttosto semplice e può permettere ai contribuenti di ricevere un piccolo – ma pur sempre utile – contributo economico senza dover sottostare a particolari complicazioni burocratico-amministrative. Ecco come richiedere un bonus da 100 euro con il modello 730.

Come ottenere subito 100 euro sul conto presentando il 730

Lo scorso anno, in occasione delle festività natalizie, il governo Meloni ha introdotto il cosiddetto “bonus Natale” (detto anche bonus tredicesima) a sostegno delle famiglie con figli a carico. Chi non lo ha ricevuto in busta paga a fine 2024 potrà recuperarlo adesso in sede di dichiarazione dei redditi. Il bonus Natale è un contributo economico una tantum.

L’importo massimo del bonus era pari a 100 euro. Ne avevano diritto i lavoratori dipendenti con almeno un figlio fiscalmente a carico e un reddito fino a 28 mila euro. Altro requisito era l’imposta lorda da versare, che non doveva risultare superiore alle detrazioni spettanti. Chi rientrava in questi requisiti avrebbe ottenuto il bonus Natale nella busta paga di dicembre 2024.

Così è successo nella gran parte dei casi ai lavoratori dipendenti: gli aventi diritto hanno ricevuto a dicembre 2024 il bonus Natale. Diverso il caso dei lavoratori dipendenti senza sostituto di imposta, che non hanno potuto riceverlo. Pensiamo ad esempio ai lavoratori domestici o ai lavoratori dipendenti disoccupati. Chi non ha ricevuto il bonus Natale perché privo di sostituto di imposta potrà recuperarlo con la dichiarazione dei redditi del 2025.

Come fare? Bisognerà inserire il bonus Natale nel rigo C14 del 730 usando le specifiche contenute nella CU 2025. Andrà anche barrata la colonna 7 ( “Restituzione Bonus per assenza dei requisiti”). L’importo del bonus nella CU, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, si trova nei punti 721 e 726 o nelle annotazioni della Certificazione Unica (se i due punti precedenti non sono compilati).

Il punto 721 si riferisce al reddito del lavoratore dipendente. Invece il campo 726 riguarda i giorni da lavoro dipendente per i quali il bonus è stato riproporzionato.