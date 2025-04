Addio a Un Posto al Sole, il messaggio improvviso turba i fan: va via

Il prossimo anno Un Posto al Sole spegnerà trenta candeline su una ipotetica torta di compleanno. La più longeva – una vera e propria veterana – tra le soap italiane è andata per la prima volta nell’ormai lontano 21 ottobre 1996, sempre su Rai 3. Un lasso di tempo molto lungo che ha visto giocoforza avvicendarsi molti personaggi.

Entrate e uscite nel cast sono una necessità per le serie televisive, che hanno bisogno di garantire una continuità – per preservare la coerenza delle trame – ma anche di novità, ovvero il “pepe” che rende attraente le storie agli occhi dei telespettatori (molto banalmente, per non annoiare il pubblico). Gli addii perciò sono una costante delle soap.

Non fa eccezione Un Posto al Sole, che deve la sua grande longevità al mix di attori vecchi e nuovi del cast e alla capacità di mantenere saldi alcuni elementi subito riconoscibili dal pubblico malgrado i necessari cambiamenti. Le trame e i personaggi così si evolvono rimanendo però al tempo stesso sempre uguali. Ecco chi lascia stavolta Upas.

Un Posto al Sole, l’addio improvviso turba il pubblico

Benedetta Valanzano ha annunciato l’uscita di scena del suo personaggio, Valeria Paciello. L’attrice lo ha comunicato ai fan con un post su Instagram. L’ultima puntata in cui è apparsa Valeria in Upas è stata quella di martedì 22 aprile. A giudicare dalle parole apparse sui social, potrebbe trattarsi di un arrivederci e non di un addio per Valeria.

«Ebbene si, la mia Valeria vi saluta così… che sia solo un arrivederci? L’erba cattiva non muore mai, no? Grazie di cuore a tutti», ha scritto Benedetta Valanzano su Instagram. Il messaggio è stato accompagnato da un estratto della puntata di martedì 22 aprile, con il confronto finale tra Niko e Valeria, nel quale l’avvocato respinge il tentativo di riavvicinamento di Valeria.

Poggi appare irremovibile: tra lui e Valeria è finita. Non c’è possibilità di ripensamenti da parte sua. Anzi, il personaggio interpretato da Luca Turco punta il dito contro la gelosia di Valeria («Per la tua assurda gelosia hai messo in pericolo dei ragazzini») e la invita a rassegnarsi. Insomma: Valeria dovrà mettersi il cuore in pace. Ma il suo potrebbe essere soltanto un arrivederci.

Le parole di Niko Poggi mettono fine – almeno per ora – alla lunga e tormentata storia d’amore con Valeria Paciello. La loro relazione era nata tra i banchi del liceo prima di interrompersi a causa del trasferimento di Valeria. Il ritorno di fiamma ci sarebbe stato solo diversi anni dopo, galeotto un incontro casuale in montagna. Le cose tra i due però sono precipitate in fretta fino alla rottura finale del 22 aprile.