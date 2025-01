Nuova truffa, non aprire questa mail: basta un solo click e rischi di perdere tutto

È sempre allarme per le truffe online. L’ultima in ordine di tempo viaggia attraverso messaggi di posta elettronica. Attenzione a questa mail: un solo click può rischiare di farci perdere tutto. Un celebre passo evangelico esprime una verità universale, oggetto di esperienza prima che di fede: è larga la via e spaziosa la porta che ...

È sempre allarme per le truffe online. L’ultima in ordine di tempo viaggia attraverso messaggi di posta elettronica. Attenzione a questa mail: un solo click può rischiare di farci perdere tutto.

Un celebre passo evangelico esprime una verità universale, oggetto di esperienza prima che di fede: è larga la via e spaziosa la porta che conduce alla perdizione e sono molti coloro che vi entrano. Un’immagine che calza alla perfezione al cyberspazio, definito “un campo di battaglia” dal giornalista di Le Monde, Martin Untersinger, autore di un’indagine sulle mille insidie della rete.

Tra pirati di stato e organizzazioni criminali (pensiamo soltanto alle “scam city”, le città della truffa diffuse soprattutto nel Sud Est asiatico) c’è poco da stare allegri. Il rischio di incappare in qualche truffa durante la navigazione sul web è sempre dietro l’angolo. Basta dare un’occhiata ai dati delle truffe online per rendersi conto che il pericolo di cui stiamo parlando è tutt’altro che teorico.

I numeri sono eloquenti: nel primo semestre del 2024 la Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica ha indagato per circa 14 mila casi di truffe online e frodi informatiche (aumentate del 10% rispetto allo stesso periodo del 2023). Sarà meglio stare in campana dunque. Attenzione all’ultima truffa che viaggia attraverso la posta elettronica: basta un click sbagliato per permettere ai truffatori di fare man bassa sui nostri conti.

Truffa via mail, attenzione a non cliccare: si rischia di perdere tutto

Uno dei nomi sinistri con cui gli utenti della rete familiarizzano sempre più è quello del phishing: la truffa che mira a sottrarre dati bancari e informazioni sensibili attraverso comunicazioni fraudolente. Negli ultimi giorni molti hanno ricevuto una mail che contiene la promessa di un rimborso straordinaria di 546,13 euro da parte dell’Agenzia delle Entrate. Anche l’oggetto (“Rimborso straordinario”) è allettante per il destinatario.

I truffatori sono abili manipolatori mentali che sfruttano il desiderio di fare soldi facili da parte degli utenti della rete, in questo caso facendo credere loro di avere diritto a un rimborso fiscale. All’interno del messaggio è incluso un allegato: di solito si tratta di un modulo PDF da compilare con informazioni sensibili (carta d’identità, tessera sanitaria, dati bancari, ecc.).

I truffatori fingono di essere rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate per guadagnare credibilità agli occhi delle loro potenziali vittime convincendolo che si tratta di una comunicazione del tutto legittima. A questo riguardo è importante non rispondere mai a richieste del genere e meno che meno è consigliabile aprire, compilare e inviare allegati con i nostri dati sensibili. La cosa migliore da fare è cestinare subito la mail.

Bisogna sapere infatti che nessun ente pubblico – come l’Agenzia delle Entrate – richiederà mai di fornire dei dati sensibili attraverso un messaggio di posta elettronica. Seguendo gli accorgimenti elencati qui sopra ci proteggeremo dalle truffe online. Per evitare che altri utenti possano cadere nella trappola tesa dai truffatori sarà buona cosa segnalare quanto accaduto alle autorità competenti.