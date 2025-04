Michael Schumacher, incredibile quanto accaduto davanti alla moglie Corinna: fan in lacrime

Per la raccolta fondi per l'associazione "Race Against Dementia" arriva un gesto pazzesco di Michael Schumacher. Fan senza parole

Ci sono campioni senza tempo che lasciano un’impronta indelebile nel cuore e nella mente dei tifosi entrando di diritto nella leggenda. Tra questi c’è senza dubbio Michael Schumacher, fenomeno del motorsport e ben sette volte campione del Mondo della Formula 1.

Schumi è un vero totem per i fan di tutto il mondo, in grado di mettere d’accordo intere generazioni di appassionati grazie ad un talento cristallino e alla sua forte personalità. La vicenda personale che gli ha stravolto la vita con l’incidente sulle nevi di Meribel del dicembre 2013 ha però privato i tifosi, almeno pubblicamente, di un campione sfortunato che ancora oggi è estremamente amato.

I fan attendono di ricevere notizie ed aggiornamenti positivi sulle condizioni di salute di Schumacher, che restano avvolte nel mistero alla luce del muro di privacy e riserbo alzato dalla moglie Corinna e dagli altri familiari che si stanno prendendo cura di lui da anni. Non emergono grandi novità sul sette volte campione del Mondo della F1, che però di recente avrebbe lasciato un segno sorprendente.

Schumacher avrebbe infatti firmato con le iniziali ‘MS’ un casco di Jackie Stewart, indossato nuovamente dall’ex pilota britannico prima del Gp del Bahrein. Una novità che ha fatto il giro del mondo anche attraverso i social e che ha scosso i fan.

Gesto pazzesco di Michael Schumacher: è arrivata la firma che commuove i fan

A rivelare anche della firma di Schumacher ci ha pensato lo stesso Stewart in un’intervista al ‘Daily Mail’ per poi mostrare il tutto con un video annesso pubblicato sul profilo Instagram.

Nel suo intervento l’ex pilota britannico ha ammesso: “È meraviglioso che Michael abbia potuto firmare il casco per questa importante causa, è una malattia per la quale non esiste una cura. Sua moglie lo ha aiutato e così ha completato il set (di firme, ndr) di ogni singolo campione che è ancora con noi”.

Il casco in questione verrà venduto a un’asta di beneficenza per raccogliere fondi a favore dell’associazione “Race Against Dementia” fondata proprio dallo stesso Stewart. Il cimelio è stato peraltro firmato anche da campioni del calibro di Verstappen, Hamilton, Andretti e Piquet e rappresenta un pezzo enormemente raro e prezioso.

Schumacher è quindi tornato a lasciare il segno, e stando al racconto del britannico il tutto sarebbe avvenuto grazie alla moglie Corinna.