È morta poco fa, lutto a Sanremo a 10 giorni dal via: lacrime all’Ariston

È lutto a Sanremo per la scomparsa di una figura importante legata allo storico Festival della canzone italiana a soli 10 giorni dal via.

È già conto alla rovescia per il 75esimo Festival di Sanremo, il primo del post Amadeus. Dopo il successo di Sanremo e Affari Tuoi il conduttore di origini veronesi è approdato a Il Nove lasciando il testimone della kermesse musicale a un altro habitué del palco di Sanremo: Carlo Conti, al timone delle operazioni tra 2015 e 2017 (con grande successo).

L’edizione di quest’anno si annuncia ricca di novità e di grandi ritorni. Come quello dei Duran Duran, che ritorneranno a Sanremo a quarant’anni di distanza dalla prima volta. Anche il mondo dello spettacolo però non è sempre rose e fiori, luci della ribalta e trionfi del pubblico. Pure alle celebrità la vita mostra il suo lato oscuro: alla fine la livella, per dirla con Totò, ci rende tutti uguali.

Quando mancano dieci giorni al via della competizione musicale più attesa d’Italia un lutto ha funestato Sanremo. Ariston in lacrime per la grave perdita che ha commosso anche gli spettatori, toccati da quanto accaduto a una delle figure destinate a giocare un ruolo da protagonista in questa edizione del Festival.

Lutto a Sanremo a 10 giorni dall’avvio del Festival

Tra dieci giorni inizierà la nuova avventura artistica di Mariasole Pollio, scelta da Carlo Conti come co-conduttrice del PrimaFestival. Un impegno importante per la giovanissima attrice napoletana (21 anni) che purtroppo in questi giorni ha dovuto fare i conti con un gravissimo lutto: la morte della nonna, con la quale aveva un profondo legame.

Sul suo profilo Instagram Mariasole ha voluto salutare la nonna scomparsa con un toccante post che ha fatto emergere tutta la dolcezza di un legame come quello tra nonna e nipote, alimentato dalle piccole e grandi attenzioni che da sempre danno sostanza e calore ai rapporti umani, primi fra tutti quelli familiari. Proprio un sogno premonitore della nonna le aveva annunciato che un giorno sarebbe salita sul palco di Sanremo.

È struggente il modo in cui la conduttrice ricorda la parmigiana della nonna. «Per un po’ – scrive – farò fatica a mangiarla, nun t’naczz ma non ne troverò mai una buona come la tua». E ancora: «Nessun addio, nessuno strazio, solo buon viaggio… so dove sei, Dio fa e si riprende le cose migliori», commenta l’artista.

Mariasole Pollio è già nota al pubblico televisivo per il ruolo di Sofia Gagliardi nell’undicesima stagione di Don Matteo, dove ha debuttato quando aveva appena 14 anni. Risale sempre allo stesso anno (il 2018) l’esordio al cinema con ‘Se Son Rose’, film di Leonardo Pieraccioni. Lo scorso 27 dicembre è arrivato l’annuncio di Carlo Conti, che l’ha voluta a Sanremo.