Se noti anche uno solo di questi segnali getta via il cuscino: la tua salute a rischio

Massima attenzione per questi segnali, ne basta anche uno solo e devi immediatamente gettare via il cuscino: non mettere in pericolo la salute.

Dormire bene è importantissimo affinché il nostro corpo possa riposare e recuperare tutte le energie spese durante la giornata. Riuscire a farlo in modo sereno e continuo è, ovviamente, ancora più importante. E affinché tutto questo possa avvenire, non solo sarà necessario non soffrire d’insonnia o di qualsiasi altro disturbo legato al sonno, ma sarà altrettanto fondamentale, che letto e cuscini siano sempre tenuti in buono stato.

Un materasso in perfetto stato, igienizzato, pulito e anche profumato, aiuta a conciliare il sonno a riposare bene, ma soprattutto aiuta ad evitare quei continui risvegli notturni che sono la causa principale di un sonno non proprio di qualità. Stesso discorso vale anche per i cuscini, infatti, anche in questo caso se il guanciale su cui dormiamo è trascurato, vecchio e anche puzzolente, sarà quasi impossibile riuscire a riposare in modo corretto.

Questi segnali devono mettere in allarme: meglio cambiare subito cuscino

Ma come fare per capire quando e se cambiare il proprio cuscino? In questo caso, oltre ad una questione di comodità e di sporco evidente, esistono dei segnali ben precisi e che permetteranno di capire immediatamente che è arrivato il momento di sostituirlo. Attenzione però, perché questi segnali non sono affatto da sottovalutare e ne basterà anche uno soltanto per procedere subito a gettare via il vecchio cuscino.

Se si ha il sospetto che cuscino possa avere qualcosa che non va, ci saranno dei segnali ben chiari e che potrebbero indicare che sia invaso da acari e altri microrganismi. Quindi se si dovessero presentare frequenti starnuti, congestione nasale al risveglio, prurito agli occhi, pelle irritata, peggioramento di allergie o asma durante la notte, non c’è più bisogno di aspettare e si deve necessariamente cambiare cuscino.

Inoltre, anche la presenza di macchie gialle dovute all’accumulo di sudore e umidità, cattivo odore persistente anche dopo il lavaggio, sensazione di prurito o fastidio alla pelle, comparsa di piccoli puntini rossi o eruzioni cutanee, e accumulo di polvere fine quando lo scuoti, sono tutti segnali della presenza di escrementi degli acari. E quindi, anche in questo caso non c’è altro tempo da perdere e si dovrà procedere prima di tutto a cambiare cuscino e poi a sanificare con cura la biancheria da letto e anche il materasso per riuscire a rimuovere del tutto ogni tipo di pericolo.