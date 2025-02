Ho eliminato per sempre la scarpiera da casa, ora uso queste alternative: sono low cost ed originali

Riuscire a dare una sistemazione a tutti gli oggetti e a tutte le altre cose che abbiamo in casa è uno dei più grandi problemi che affliggono tutti coloro che si occupano di tenere ogni ambiente in ordine. Lo spazio non sembra essere mai abbastanza e ogni centimetro sarà pieno di tutto ciò che magari non viene nemmeno utilizzato.

La situazione diventa ancora più complicata, quando la famiglia è numerosa ed in giro ci sono vestiti e scarpe di ogni genere. Tuttavia, se i primi andranno a finire dritti in lavatrice o al massimo nell’armadio, le scarpe avranno la loro collocazione in quelle classiche scarpiere tristi e anonime che alla lunga possono anche stufare. Ebbene, da oggi è arrivato il momento di cambiare! Addio a tutte queste strutture noiose e via libera a nuovi modelli di tendenza e di design.

Le classiche scarpiere non sono più di moda: queste alternative sono decisamente meglio e costano anche poco

Anche se in giro sono numerosi i modelli di scarpiere tra cui poter scegliere, hanno tutte la stessa forma e struttura. Potranno cambiare magari per colore, per grandezza, ma l’aspetto finale sarà pressoché identico a tutte. Proprio per questo e soprattutto se siamo alla ricerca di qualcosa di innovativo, c’è la possibilità di poter optare per diverse alternative tutte validissime. Idee originali perfette per dire per sempre addio alla classica scarpiera anonima.

Chi si diletta nel fai da te e ama realizzare con le proprie mani vari oggetti da tenere in casa, saprà sicuramente come sfruttare al meglio queste idee per sostituire la scarpiera, ma vediamo nel dettaglio queste alternative originali e soprattutto low cost:

Baule: un’idea che permette non solo di eliminare la scarpiera da casa, ma farà riutilizzare magari proprio quel vecchio baule della nonna che abbiamo trovato in soffitta o in cantina. Dopo una bella pulita, sarà pronto per accogliere le nostre scarpe; Recuperando una vecchia scala: una struttura in legno di una scala che non si utilizza più sarà perfetta per diventare una scarpiera aperta e trendy. Basterà fissarla al muro e le scarpe si dovranno solo poggiare sopra; Sotto una panca: un’idea perfetta per arredare anche l’ingresso di casa. Esistono diverse strutture ideali per contenere sia le scarpe e sia cappotti, borse e giubbini; Armadio: se avete dello spazio da sfruttare l’armadio sarà un’ottima idea per mettere le scarpe. In questo modo saranno ben nascoste e soprattutto in ordine.

Da come si evince, le idee di certo non mancano e basterà davvero poco per sostituire definitivamente quelle scarpiere, che in realtà non ci sono mai piaciute.