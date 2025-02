Lava i denti in questo modo ed eviti il cancro, la scoperta che ti salva la vita

Ce lo hanno insegnato fin da bambini: lavarsi i denti almeno due volte al giorno è una di quelle buone pratiche di igiene da non trascurare mai. Spazzolare con attenzione la dentatura è un’azione semplice e preziosa. È letteralmente un gesto salvavita. Sì, perché prendersi cura della salute orale significa fare il bene dell’interno organismo.

Infatti la cura della bocca va ben al di là della salute dentaria. È una vera e propria forma di prevenzione che ci aiuta a evitare una serie di malattie che non sospetteremmo essere legate al benessere dei nostri denti, incluso il cancro. È quanto emerso da una recente ricerca che sottolinea anche l’importanza di lavarsi i denti in una certa maniera: può salvarci la vita.

Lavare i denti ci salva la vita e evita il cancro: la scoperta dei ricercatori

C’è un legame tra igiene orale e salute del fegato. Lo sottolineano i ricercatori della Queen’s University di Belfast in uno studio pubblicato sulle pagine della rivista specialistica ‘United European Gastroenterology’. I risultati della ricerca nordirlandese parlano chiaro: una scarsa igiene orale può far aumentare il rischio di ammalarsi di cancro al fegato.

Gli scienziati della Queen’s University hanno rilevato un dato molto interessante nei soggetti con gengiviti molto dolorose, ulcere e altri problemi al cavo orale ovvero un incidenza maggiore del 75%, rispetto alle persone con una bocca sana, di sviluppare un carcinoma epatico. Una differenza molto elevata che andrà approfondita in altri studi.

Resta il fatto che il numero di evidenze raccolte è già molto significativo visto che la ricerca si è basata su un campione di oltre 469mila cittadini britannici. Tra questi, più di 4mila si sono ammalati di tumore all’apparato gastrointestinale nell’arco di sei anni. Il 13% del gruppo aveva una bocca con scarso livello di igiene o comunque mal curata.

Ma non c’è solo il rischio del tumore al fegato. Denti mal curati fanno aumentare anche i rischi relativi alle patologie cardiache, al diabete e all’ictus. In sostanza è bene non trascurare il semplice gesto della spazzolata serale ai denti prima di andare a nanna. È importante scegliere il dentifricio adatto alle proprie esigenze, spazzolando per qualche minuto tutti i denti.

Attenzione però anche al modo di lavarsi i denti. Non bisogna dimenticare di dare una bella pulita anche alle superfici verso l’interno della bocca. In questo modo riusciremo ad assicurarsi una completa igiene orale. Come abbiamo visto avere una bocca sana fa bene a tutto il nostro organismo. Sotto con lo spazzolino allora!