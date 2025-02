Ultim’ora Netflix, è stato cancellato: utenti su tutte le furie

La piattaforma Netflix ha dato una vera svolta nel nostro modo di vivere, prima si è sviluppata nel resto del mondo ed ora anche in Italia e ognuno di noi sembra davvero non riuscire a farne a meno. Specialmente in questo periodo invernale capita di mettersi sul divano insieme al proprio fidanzato/a o insieme a familiari e ci si siede per vedere la serie, il film o il contenuto migliore da guardare insieme.

Negli ultimi mesi uno dei trend che Netflix ha più utilizzato è stato quello riguardante la trasmissione di documentari o docu-serie dove si trasmette la vita di un personaggio famoso. Che sia un grande sportivo (esempi come quelli su Maradona o Rafael Nadal) e quelli su personaggi pubblici, abbiamo tutti sentito parlare della serie su Meghan Markle e Harry e ci sono tanti esempi, anche tra persone iconiche nel mondo della musica.

Nelle ultime ore Netflix ha preso una decisione sorprendente riguardo una serie che era pronta all’uscita ma che invece dovrà cambiare totalmente i suoi piani. Era ormai già cosa fatta il documentario sul noto artista Prince ma con una mossa a sorpresa Netflix ha deciso di cancellare la serie, una notizia che ha colto di sorpresa tutti i fan che non vedevano l’ora di assistervi. Non tutto è perduto però, arrivano importanti aggiornamenti sulla vicenda.

Netflix, colpo di scena: la decisione lascia il pubblico incredulo

Ad annunciare il cambiamento è stata la famiglia del cantante che – mediante un comunicato ufficiale – ha rivelato: “Gli eredi di Prince e Netflix hanno raggiunto un accordo reciproco che consentirà di sviluppare e produrre un nuovo documentario con contenuti esclusivi dall’archivio di Netflix. Di conseguenza il documentario su Netflix non verrà rilasciato”, chiude il comunicato.

Non ci sono indicazioni ufficiali sul motivo per cui sia stata presa questa decisione ma secondo alcune indiscrezioni – riportate da Variety – la famiglia del noto cantante considerava troppo scandalistici alcuni contenuti presenti nella serie ed ha spinto cosi per la cancellazione. Il New York Times conferma affermando che nella serie c’erano alcune sue ex fidanzate che lo accusavano di abusi e questa cosa non era assolutamente gradita.

Inoltre c’erano troppe situazioni imprecise e poco veritiere e per questo motivo si è arrivati a questa decisione immediata. Il documentario Netflix su Prince era una raccolta di sei puntate dal punto di vista della giovane moglie Mayte Garcia, abbandonata dopo la perdita del figlio. Ora le parti hanno raggiunto un accordo e la trasmissione sarà pubblicata in futuro in maniera differente.