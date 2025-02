5 trucchi che i parrucchieri non svelano e che fanno durare di più la tinta: non dovrai più rifarla ogni mese

La tinta per capelli è un prodotto utilizzato per colorare i capelli, modificandone il colore naturale o coprendo i capelli bianchi. Esistono diverse tipologie di tinta, a seconda della durata e dell’effetto desiderato. Esiste la permanente, che penetra all’interno del capello e ne cambia il colore. C’è poi la semipermanente con una durata di circa due settimane, la tinta riflessante che dona luce ai capelli ma senza alterare il colore e infine c’è l’henné a base di ingredienti vegetali che offre un effetto naturale e poco aggressivo.

Indipendentemente da quale tipologia di tinta si andrà a scegliere, c’è un fattore che accomuna tutti, ossia che non si tratta di un trattamento permanente ma che dovrà essere ripetuto nel tempo. La ricrescita, infatti, è uno dei fattori che porta ad andare dal parrucchiere con una frequenza periodica, proprio per fare il cosiddetto ‘ritocco’ ed eliminare i primi segni dei capelli che crescono e che sono di conseguenza di colore differente rispetto al resto.

5 trucchi da provare e che fanno durare la tinta molto di più

Ritoccare il colore e quindi rifare la tinta, non solo è un compito che richiede tempo, ma ha ovviamente anche un costo da prendere in considerazione. Ecco perché, sostenere questa spesa ogni mese, non è poi così fattibile. Ebbene, per evitare che questo si ripeta troppo di frequente, esistono 5 trucchi che i parrucchieri non svelano e che fanno durare la tinta molto di più.

Il primo trucco da provare per far durare la tinta qualche settimana in più è quello di evitare l’uso di siliconi prima del trattamento. Quindi, acquistare uno shampoo che ne sia privo ed iniziare ad usarlo qualche giorno prima di recarsi dal parrucchiere. Una volta fatta la tintura, scegliere prodotti per capelli tinti che risultano essere più specifici per questa tipologia. Altra cosa importante è acquistare un prodotto in base alle proprie esigenze, studiati proprio per rispettare ogni qualità di capelli.

Lavarli non troppo di frequente, questa in realtà è una regola da applicare sempre, infatti, lavaggi troppo ravvicinanti rovinano solo i capelli, peggio ancora se tinti. Infine, ma non di certo per importanza, non usare apparecchi come piastre e ferri per cappelli, che tendono a danneggiare irrimediabilmente sia la qualità che il colore stesso. Quindi, evitando questi piccoli errori, la tinta potrà decisamente durare di più e dal parrucchiere non si sarà costretti ad andare così di frequente.