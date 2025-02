Lookman alla Juve: 13 milioni più un big all’Atalanta

La stagione della Juventus passa tanto dalla rincorsa ad un posto nelle prime 4 in campionato quanto dal percorso messo in piedi in Champions League, dove la doppia sfida contro il PSV rappresenta un viatico fondamentale.

Il campo sarà inoltre in un certo senso anche giudice del mercato estivo dei bianconeri, che avranno bisogno per forza di cose degli introiti derivanti dalla partecipazione alla massima competizione europea per poter muovere determinate pedine ed andare a rinforzare l’organico a disposizione di Thiago Motta.

Nell’ultimo anno la Juventus è cambiata tanto dal punto di vista della rosa, eppure non tutti i nuovi innesti hanno dato finora l’apporto sperato. Tra i meno brillanti, in relazione soprattutto allo sforzo economico profuso, ci sono certamente Douglas Luiz e Teun Koopmeiners. Quest’ultimo è arrivato dall’Atalanta con i crismi del grande campione ma non è ancora riuscito a calarsi nella nuova realtà.

Proprio dai bergamaschi potrebbe arrivare il prossimo top player offensivo della Juve. I bianconeri infatti potrebbero mettere gli occhi su Ademola Lookman, giocatore totale dell’attacco di Gasperini che ha finora messo a referto 14 gol e 7 assist tra campionato e Champions, al netto di un infortunio che lo ha condizionato nelle ultime settimane.

Calciomercato Juventus, mirino su Lookman: operazione rilancio per Douglas Luiz

Il nigeriano classe 1997 ha toccato il proprio apice lo scorso anno a suon di gol e prestazioni da fenomeno come la tripletta in finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Un calciatore totale arrivato ormai a livelli da top player assoluto.

Lookman, che è in scadenza a giugno 2026 ha una valutazione di mercato elevata intorno ai 55 milioni di euro e per provare a strapparlo all’Atalanta servirà quindi uno sforzo economico importante.

L’alternativa per la Juventus potrebbe arrivare tramite un maxi scambio con un altro calciatore di valore. Non è infatti da escludere che in estate i bianconeri possano provare a mettere sul piatto il cartellino di Douglas Luiz, finora in penombra a Torino, più un conguaglio da circa 13 milioni di euro per provare ad arrivare allo stesso Lookman.

Il centrocampista verdeoro è arrivato a suon di milioni dall’Aston Villa ma finora non ha saputo trovare la propria dimensione alla corte di Thiago Motta con uno score di 20 presenze totali senza gol e assist ed un minutaggio complessivamente molto al di sotto delle aspettative. Al netto della svalutazione la Juventus non può comunque svenderlo e uno scambio potrebbe essere la soluzione giusta per lo stesso calciatore, il quale potrebbe trovare nuova linfa, come spesso capita, alla corte di Gasperini.