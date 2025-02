Le piastrelle in casa hanno le ore contate: arriva la tendenza preferita dagli interior designer

Le classiche piastrelle in casa non sono più di moda, la tendenza per il 2025 è questa: tutti la stanno già amando.

Nel momento in cui si progetta la casa dei propri sogni e si inizia quindi con i lavori di ristrutturazione, i pavimenti sono tra le prime cose a cui si penserà. Sarà infatti, la prima cosa che si noterà in ogni ambiente e sceglierlo in modo giusto permetterà di dare un valore aggiunto e completerà l’arredamento con il suo tocco.

È possibile scegliere tra tantissime tipologie di pavimenti, ma in linea generale sono le classiche piastrelle ad andare per la maggiore. Di piccole, medie e grande dimensioni, sono alla base dell’arredamento e la loro scelta andrà sicuramente ad influenzare anche il resto dello stile che si sceglierà per ogni singolo ambiente. Più le piastrelle saranno particolari e più il pavimento avrà un aspetto unico.

Basta con le solite piastrelle: è questa la tendenza che cambierà aspetto al pavimento

Ciò che distingue il pavimento è proprio la possibilità di poterlo personalizzare secondo i propri gusti. Tuttavia, esattamente come capita per il resto dell’arredamento, anche la scelta delle piastrelle può essere influenza da quella che è la moda del momento. In base alle nuove tendenze le piastrelle si evolveranno e riusciranno ad adattarsi a nuovi stili e tendenze.

Se un tempo la classica piastrelle mono colore o al massimo con qualche venatura era quella che andava per la maggiore, la tendenza per il 2025 è ben chiara e porta un netto cambiamento per quanto riguarda la scelta del pavimento. La prima idea tra cui poter scegliere è quella che prevede materiali e texture naturali, poiché in termini di design d’interni, i pavimenti con un aspetto naturale autentico e nodi riescono a ricreare un ambiente classico e raffinato.

Se poi non vogliamo allontanarci troppo dalla nostra zona di comfort e vogliamo comunque optare per le piastrelle, in questo caso si potranno scegliere quelle con le tonalità della terra con tutte le diverse sfumature. È proprio questa palette di colori ad aver preso il posto dei classici colori di un tempo. E dopo un breve periodo in cui non si vedevano più in giro, ecco ritornare di moda anche piastrelle con forme geometriche capaci di ampliare ancora di più gli spazi. Infine, arriva a dominare la scena anche il microcemento, capace di donare un effetto minimal agli ambienti, ma al tempo stesso donando eleganza e raffinatezza.