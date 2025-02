Da quando ho pulito questi oggetti in casa la mia allergia è sparita: ora sto molto meglio

Per alleviare i fastidi dell'allergia sono questi i punti in casa da pulire subito: i risultati si vedranno sin da primi minuti.

A causa del cambiamento climatico, dello stile di vita e anche dal tipo di alimentazione che facciamo, sono sempre di più le persone, che anche in età avanzata iniziano a soffrire di allergia. Un disturbo molto comune e che non conosce distinzione di età e sesso. I fastidi sono pressocché simili e si sviluppano maggiormente nel periodo primaverile, dove l’aumento dei pollini peggiorerà la situazione.

Oltre alla classica allergia stagionale, c’è anche chi soffre di allergia alla polvere e in questo caso i fastidi non saranno maggiori in un unico periodo dell’anno, ma saranno presente ogni giorno. Prurito in gola, starnuti, occhi rossi, gola in fiamme, sono solo alcuni dei sintomi della classica allergia e in particolare di quella alla polvere che si accenteranno ogni qualvolta si entrerà in ambienti poco salubri.

Sono questi i punti da pulire subito in casa per stare meglio con l’allergia

Per chi soffre di allergia 365 giorni l’anno, vivere in ambienti puliti è assolutamente una priorità. Più si tenderà a tenere tutto in disordine, più si accumuleranno oggetti e più i sintomi saranno maggiori. Ecco perché non solo sarà importante dedicarsi quotidianamente alle pulizie, ma periodicamente sarà necessario eliminare tutto il superfluo. Ma tutto questo può davvero bastare? La risposta purtroppo è no, ma per vivere serenamente ed alleviare i fastidi dell’allergia ci sono dei punti che andrebbero puliti immediatamente e mai trascurati.

Soffrire di allergia alla polvere è sicuramente un qualcosa da non sottovalutare, nei casi peggiori infatti, si possono avere delle crisi anche piuttosto importanti. Per evitare che questo accada, sarà importante evitare che la polvere si accumuli in casa e per questo, ci sono alcuni punti e oggetti che non dovranno mai essere trascurati. I primi sono sicuramente i peluche, belli non c’è dubbio ma capaci di diventare un vero ricettacolo di sporco, germi e polvere. Quindi meglio toglierli subito. Altra cosa da togliere subito è la polvere da superfici alte come ad esempio mobili, quadri, librerie e così via.

Altra parte di casa da pulire sono gli impianti di areazione, riscaldamenti e condizionatori, qui la polvere si annida che è una bellezza e immessa nell’aria non fa altro che peggiorare i sintomi dell’allergia. Periodicamente si dovrà eliminare anche tutto lo sporco che si accumula sotto i mobili, sotto il letto e sotto il divano. Un nascondiglio perfetto per polvere, germi e batteri. Infine, bisognerà lavare periodicamente tutti i tessili di casa come tende, tappeti e cuscini. Basterà avere queste piccole accortezze e i fastidi saranno nettamente inferiori.