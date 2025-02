Fan del Grande Fratello in lacrime, lutto per una storica coppia del reality

Una delle coppie storiche del Grande Fratello ha subito una dolorosa perdita. Fan in lacrime per il lutto.

Non è il migliore dei momenti per il Grande Fratello. Il reality show che il prossimo 14 settembre compirà 25 anni (la prima messa in onda risale alla stagione 2000-2001 con Daria Bignardi alla conduzione del programma) è da tempo in crisi di ascolti arrivando anche a crollare sotto i due milioni di spettatori.

Il GF è uscito con le ossa rotte dal confronto con il Festival di Sanremo: la super corazzata di Rai 1 ha stravinto la sfida del prime time di giovedì 13 febbraio. Anche se in calo, la terza serata della kermesse guidata da Carlo Conti ha totalizzato 10 milioni e 404 mila di spettatori (59,7% di share) lasciando le briciole al reality di Canale 5, fermo a un misero 7,65% di share.

Quello di giovedì è stato il record negativo del programma, seguito da appena 1 milione e 230 mila spettatori. Insomma: non è un bel momento per uno dei programmi storici dell’intrattenimento Mediaset, ai minimi storici negli ascolti. Ma è un momento triste anche per una coppia storica del reality, colpita da una dolorosa perdita.

Grande Fratello, lutto per una delle coppie storiche del reality show

I fan del Grande Fratello si ricorderanno di Rosalinda Cannavò, oggi trentaduenne, che nel 2021 si è legata sentimentalmente a Andrea Zenga (figlio dell’ex portiere dell’Inter e della Nazionale Walter Zenga e di Roberta Termali). Il primo contatto tra i due è avvenuto proprio nella casa del Grande Fratello Vip. Nel 2024 è nata Camilla, la prima figlia della coppia.

Rosalinda ha condiviso una storia sui social per annunciare la morte della sua cagnolina Lea. Nell’immagine si vede Lea nella cuccia. Ad accompagnare il tutto un messaggio dedicato da Rosalinda alla sua amica a quattro zampe scomparsa: «Oggi il mio cuore è un po’ più vuoto. Lea è stata il nostro primo cagnolino, da quando avevo 16 anni».

Segue il ricordo degli anni vissuti insieme a Lea, una compagnia costante nei momenti felici come in quelli più complicati. Il messaggio prosegue ricordando come la cagnolina fosse arrivata per la prima volta a casa dopo una vita non facile: «Oggi abbiamo dovuto salutarla. Ma resterà sempre nel nostro cuore. Grazie per tutto, Lea», conclude l’ex GF Vip.

A Verissimo Rosalinda ha confidato il suo desiderio di allargare ancora la famiglia: «Con Camilla ho capito che forse sono nata per fare la mamma. Vorrei una famiglia numerosa. Magari prossimamente arriverà un fratellino per Camilla». Sempre a Verissimo la coppia ha parlato anche dei progetti per il futuro e della possibilità di convolare a nozze.