Il frigorifero è il passato, come conserveremo il cibo in futuro: da non credere

Il frigorifero è un elettrodomestico chiave per tutti noi e in ogni casa non ne possiamo fare a meno. Le ultime soluzioni sono da non credere.

Nelle case di tutti noi ci sono alcuni elettrodomestici del quale non possiamo assolutamente fare a meno. Tra questi c’è senza dubbio il frigorifero, uno strumento fondamentale per conservare il cibo che consumiamo, manteniamo tutti alimenti freschi e allo stesso tempo non far perdere il cibo che dopo un certo periodo può perdere sia qualità che sapore.

In futuro ci sono tanti possibili cambiamenti, l’avanzare della tecnologia può comportare clamorosi colpi di scena ed anche da questo punto di vista ci sono alcune possibilità per sostituire in futuro il ruolo del frigorifero. Soluzioni alternative che permettono di avere una casa senza questo strumento, ad ora ritenuto indispensabile da tutti noi. In primo luogo c’è la possibilità di conservare il cibo tramite tecnologie avanzate a bassa temperature.

Queste permettono sistemi di refrigerazione più sostenibili e che consentono di risparmiare sia acqua che energia e che possiamo quindi utilizzare in un futuro che appare sempre più prossimo. Tra le varie possibilità c’è anche la refrigerazione magnetica, che non prevede l’utilizzo di un gas come quello serra. Ma ci sono anche altre tipologie che appaiono davvero spiazzanti.

Niente frigorifero, nascono nuove tipologie di conservazione

Una clamorosa alternativa al frigorifero è la possibilità di conservare il cibo mediante intelligenza artificiale. Ci sono alcuni e determinati prodotti che possono essere conservati, l’IA starebbe valutando la possibilità di ottimizzare i processi di conservazione grazie ad un utilizzo migliore di fattori come l’umidità e la freschezza.

Ci sta anche la conservazione a lunga durata, l’uomo potrebbe velocizzare e migliorare sistemi come la disidratazione e la fermentazione e in questo modo il cibo potrebbe conservarsi anche senza il frigorifero. Ci sono persone che già provano a utilizzare questo sistema ma far scompare definitivamente il ruolo del frigorifero si preannuncia tutt’altro che semplice. Un’altra possibile tecnica è quella dell’imballaggio.

Con lo sviluppo della tecnologia c’è la possibilità fare una sorta di imballaggi intelligenti, imballaggi dove si potrebbe regolare l’atmosfera all’interno dei pacchi e un modo per mantenere il cibo più commestibile per diverso tempo all’interno di scatole e prodotti di plastica.

Ovviamente è una questione difficile da risolvere ma la tecnologia sta lavorando duramente per ampliare le possibilità e sostituire quindi uno strumento come il frigorifero. Un’alternativa complicata riguarda la microbiologia con alcuni studiosi che starebbero lavorando ad un modo di proteggere il cibo e aumentarne la conservazione. Ipotesi difficili tutti e comunque irrealizzabili nei prossimi due o tre anni.