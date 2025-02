Con questi trucchi la vita in casa è cambiata: a risolvere ci pensano loro, io non devo più preoccuparmi

Come riuscire ad avere casa tutta in ordine con questi semplicissimi trucchi: finalmente ogni cosa sarà al suo posto.

Riuscire ad avere una casa sempre in perfetto ordine non è mai una cosa facile, soprattutto se il tempo da dedicare al suo riordino non è mai abbastanza. Ecco perché, almeno ogni giorno, sarà importante togliere da mezzo tutto ciò che crea solo confusione e che permette di avere una parvenza di sistemazione.

Inoltre, a rendere la situazione più complicata, ci si mettono tutte quelle piccolezze che contribuiscono a rendere tutto ancora più caotico. Una cesta dei panni troppo piena, della scarpe lasciate nel corridoio, o gli indumenti del giorno prima messi a prendere aria sulla sedia, non fanno altro che donare agli ambienti un tocco di trascuratezza e anche di poca pulizia. Quindi, per evitare che questo accada, sarà importante adottare alcuni piccoli trucchetti che aiuteranno ad avere tutto in ordine.

Con questi trucchi la casa sarà finalmente in ordine: ci vorrà un secondo

Riuscire a ritagliarsi almeno 30 minuti al giorno per rassettare casa e dare una rinfrescata agli ambienti più importanti, come ad esempio bagno e cucina, aiuterà ad avere decisamente la casa più in ordine, evitando poi che lo sporco si accumuli in modo esponenziale. Ma tutto questo basterà davvero? Ebbene, per avere (davvero) una casa a prova di caos, saranno questi i trucchetti da provare sin da subito.

La prima cosa da fare è proprio evitare di avere cavi sparsi in giro per casa. Che siano i cavi della televisione, quelli del pc o i cavi della console dei bambini, per evitare che si vedano e che si aggroviglino tra loro, basterà semplicemente infilarli all’interno di un cartoncino della carta igienica. In questo modo, non solo saranno ben camuffati, ma non si andranno nemmeno più ad attorcigliare tra loro. Altra cosa da fare è non lasciare mai i piatti sporchi nel lavello, non solo per una questione di igiene, ma anche perché da vedere sono davvero brutti.

Anche rifare il letto e riordinare la camera da letto prima di uscire servirà ad eliminare tutta la confusione presente in casa. Stesso discorso vale per il soggiorno e per la cameretta dei bambini, anche in questo caso mettere almeno in ordine e togliere gli oggetti sparsi in giro servirà a diminuire la confusione. Quindi, non serve passare ore intere a riassettare ogni singolo angolo di casa, ma pochi minuti al giorno faranno sicuramente la differenza.