“Ciao amore mio”, Totti e Ilary con le lacrime agli occhi: lutto improvviso

È un momento amaro, di grande tristezza per Francesco Totti e Ilary Blasi. Malgrado le loro strade si siano divise da tempo un lutto improvviso li ha scossi insieme. Anche i figli dell’ex capitano della Roma e della nota showgirl sono rimasti colpiti dalla perdita improvvisa. Ecco cosa è successo prima del triste messaggio affidato ai social.

A spiegare tutto è uno straziante post scritto sui social da parte della figlia Chanel con il quale la secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi ha voluto dare l’addio a un compagno di giochi che ha accompagnato per tanti anni la famiglia e che ora non c’è più. Anche l’ex giocatore della Nazionale, campione del mondo in Germania nel 2006, ha voluto ricordarlo su Instagram.

Lutto improvviso in casa Totti: Francesco e Ilary in lacrime per la perdita

È lutto in casa Totti. In una storia su Instagram l’ex capitano giallorosso ha dato l’addio a Diego, il suo labrador. «Ciao Diego», ha scritto Totti sui social. È qui che ha postato una dolce foto del cagnone dal folto pelo nero che per dieci anni ha fatto parte della sua vita. La morte di Diego ha colpito in maniera particolare Chanel, molto affezionata al cane di famiglia.

La figlia di Francesco e Ilary ha voluto ricordare il suo amico a quattro zampe con un toccante post affidato sempre a Instagram, ricco di foto e video dei Totti insieme a Diego: «Ti sono rimasta vicino fino al tuo ultimo respiro, tutto quello che volevo dirti l’ho detto sussurrandoti all’orecchio e tenendoti stretta la zampa. Hai lasciato un vuoto incolmabile dentro tutti noi», ha scritto Chanel.

«Abbiamo vissuto fianco a fianco 10 anni, siamo cresciuti l’uno vicino all’altro. Sei stato casa, l’amico più vero e sincero, e sono sicura che lo sarai per sempre», ha continuato Chanel nel suo post di addio al cane arrivato in casa quando lei aveva appena otto anni, accompagnando lei e il fratello Christian lungo tutto il percorso della crescita.

«Rallegravi le giornate con un solo sguardo a tutti noi, facevi timore a molte persone per via della grandezza, ma eri buono, un’anima pura, ed io questo non lo scorderò mai. Sei entrato dentro casa il 14 febbraio del 2014 a soli tre mesi e hai deciso di andare via esattamente nello stesso momento», ricorda ancora Chanel nel suo struggente post.

«Ti amo tanto, ciao amore mio Sei stato e sarai per sempre il capitolo più bello della mia vita», scrive a conclusione la secondogenita di casa Totti. Chi ha in casa un amico peloso sa quanto ci si possa legare a questi animali – che non a caso sono da sempre considerati i migliori amici dell’uomo – e quanto dolore possa arrecare la loro perdita.