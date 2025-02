Li ho resi così morbidi da sembrare quelli degli hotel: ti svelo il mio segreto per asciugamani perfetti

Come ottenere asciugamani morbidi e profumati come quelli degli hotel: così soffici che sembreranno come una nuvola.

Gli asciugamani sono accessori essenziali per l’igiene personale. Possono variare per materiale, dimensione e utilizzo. Ci sono quelli per la doccia, grandi e morbidi, ideali per asciugarsi dopo la doccia. Troviamo poi quelli per il viso, leggermente più piccole e che permettono di asciugare faccia e mani. Infine, ci sono quelli ancora più piccoli, definiti asciugamani per gli ospiti, ma che in molti usano anche per asciugarsi dopo il bidet.

Ovviamente, proprio perché entrano in contatto con parti molto delicate del nostro corpo, non solo gli asciugamani dovranno essere sempre ben puliti ed igienizzati, ma dovranno anche risultare morbidi e soffici al tatto. Un aspetto però, che purtroppo non sempre si riesce a garantire, anzi, il più delle volte si dovranno fare i conti con asciugamani duri e ruvidi e per nulla piacevoli da usare.

Come ottenere facilmente asciugamani morbidi e soffici come quelli degli hotel

Una delle particolarità che più colpisce quando entriamo in una camera d’hotel, oltre alla pulizia quasi maniacale è quella morbidezza degli asciugamani da bagno. Infatti, oltre ad essere bianchissimi, sono così soffici da essere una vera coccola per la pelle. Ma com’è possibile che nonostante i molteplici utilizzi siano sempre così morbidi? Ebbene, esiste un trucco che permetterà di ottenere lo stesso risultato anche in casa.

Spesso, sono proprio le cattive abitudini nella fase di lavaggio e di asciugatura a rendere gli asciugamani particolarmente duri e ruvidi. Quindi, per ottenerli realmente morbidi, saranno questi i trucchi da seguire e i consigli da adottare:

Lavaggio corretto: a differenza di quello che si possa pensare usare ammorbidenti tradizionali non è affatto una buona idea perché lasciano residui che induriscono le fibre. Come alternativa invece, meglio usare l’aceto bianco (circa 100 ml nel risciacquo). Usare poco detersivo: troppo detersivo, infatti, tende a lasciare residui che rendono gli asciugamani ruvidi. Inoltre, meglio preferire un detersivo liquido delicato; Acqua tiepida o calda: lavare gli asciugamani a 40-60°C per igienizzarli senza rovinare le fibre. Trattamenti per la morbidezza: usare il bicarbonato di sodio aggiungendo 1-2 cucchiai nel lavaggio per ammorbidire le fibre e rimuovere residui di detersivo; Aceto bianco: oltre a sostituire l’ammorbidente, elimina eventuali odori e residui di sapone. Asciugatura perfetta: se possibile preferire l’aria aperta per l’asciugatura, in alternativa usare l’asciugatrice a bassa temperatura per mantenere gli asciugamani soffici. Se si asciugano all’aria, scuotere bene gli asciugamani prima e dopo per evitare che diventino rigidi; Palline da asciugatrice: infine se si opta per l’asciugatrice usare palline di lana o palline da tennis per separare le fibre durante l’asciugatura.

Con questi piccoli trucchetti gli asciugamani saranno finalmente morbidissimi, esattamente come quelli degli hotel.